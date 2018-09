Architect pleit voor renovatie: “Nu nog bouwgrond aansnijden is onverantwoord” Redactie

De Hannes Oppeel en Natalie Allaert van HO-architectuur i.s.m. studio HAAN uit Gent naar hun beste tips voor (ver)bouwers. "We geloven in de kracht van kleiner wonen, maar voelen nog veel weerstand."

1. Nieuwbouw of renovatie?

Onze voorkeur gaat naar renoveren. Het verlengen van de levensduur van een gebouw gaat voor ons hand in hand met duurzaam bouwen. Wij geloven dat er tussen renoveren en nieuwbouw een wereld aan mogelijkheden schuilt. Zo kan een binnenruimte een fijne buitenplek worden waardoor niet alle geïnvesteerde energie verloren gaat maar het toch een hedendaagse invulling krijgt.

Momenteel is er in Vlaanderen niet veel vrije ruimte meer over dus het lijkt ons onverantwoord om nog onbebouwde gronden aan te snijden. Maar een goed doordachte nieuwbouw kan wel, waarbij we oude elementen (de fundering of materialen uit de oude woning) een tweede leven geven, zonder onszelf hierin te verliezen. Ook kunnen we in een nieuwbouw, op technisch vlak, vaak iets duurzamer gaan.

In beide gevallen is een goed concept, waarin functionaliteit én schoonheid hand in hand gaan met een gezond binnenklimaat het belangrijkste. Wij streven naar een symbiose tussen duurzame principes, (interieur)architectuur en ruimtelijke beleving.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd? En welk ontwerp van jouw bureau is daar een goed voorbeeld van?

Een project is geslaagd als het de bewoners of gebruikers rust biedt, maar ook uitdaging. Je woning verbouwen of bouwen resulteert onherroepelijk in een andere manier van (samen)wonen. Elk ontwerp is hierin anders, op maat van onze klanten. We proberen tussen alle wensen door de essentie te pakken te krijgen én die ruimtelijk te vertalen. Een goed ontwerp is zoals een maatpak, het zit je als gegoten.

Een mooi voorbeeld daarvan is de verbouwing van een vrijstaande villa in Sint-Martens-Latem. Wat in deze villa uit de jaren ’60 begon met nood aan meer bergruimte, resulteerde in de volledige transformatie van de benedenverdieping en traphal.

Benieuwd hoe het ontwerp er uitziet? Ontdek het hier

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Opdrachtgevers willen vaak erg veel, zonder zelf stil te staan bij wat voor hen de essentie is. Wij proberen die aan de hand van een aantal uiteenlopende ontwerpen toch te pakken te krijgen. Omdat we geloven, eens we de vraag achter de vraag kennen, dat we echt op maat kunnen ontwerpen. Zo zetten we in op de wezenlijke zaken en sparen we budget uit van bijzaken, zonder dat het ontwerp aan persoonlijkheid en kracht moet verliezen.

Ook geloven we in de kracht van kleiner wonen, maar we voelen nog veel weerstand. Kleiner wonen vraagt een andere mindset en dergelijke veranderingen vragen tijd.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Overhaast te werk gaan. Zonder het onnodig te willen rekken, is het toch erg belangrijk voldoende tijd te nemen om het ontwerp te laten groeien, om elkaar te leren kennen en om die essentie te ontdekken.

Zo willen sommige van onze klanten verbouwen met oog op een gezin maar uiteraard moeten we dan ook de vraag stellen hoe ze hun kinderen wensen op te voeden; elk een eigen kamer of toch liever meer gemeenschappelijke ruimte?

Nu bouwen of verbouwen is vooral ook naar de toekomst durven kijken, zowel op persoonlijk, inhoudelijk als duurzaam vlak.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

Niet iedereen ziet meteen de meerwaarde in van een interieurarchitect maar die valt absoluut niet weg te denken in onze projecten. Een interieurarchitect heeft namelijk de neiging om van binnen naar buiten toe te ontwerpen en werkt dus heel doorgedreven rond leefbaarheid en comfort van de gebruiker.

