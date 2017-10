Architect ontwerpt het ‘perfecte huis’ avh

13u37

Bron: GoCompare 7 GoCompare Het 'perfecte huis' van architect Marc Sawan Wonen Is dit jouw droomhuis? Misschien wel, want architect Marc Sawan ontwierp dit huis op basis van de dromen en voorkeuren van een groot aantal mensen.

GoCompare Mortgages is een Brits bedrijf dat leningen vergelijkt voor huizenjagers. Het bedrijf deed onderzoek naar de voorkeuren van mensen die een huis willen kopen. Op basis van alle verzamelde voorkeuren kon architect Marc Sawan vervolgens het ideale huis ontwerpen. En het ziet er echt wel knap uit.

GoCompare Een gezellig interieur

Het ‘perfecte huis’ ligt in een dorp of een kleine stad, ver weg van de drukte van een grote stad. Het huis ziet er aan de buitenkant strak en modern uit, maar de binnenkant is klassieker. De meerderheid van de ondervraagden hield namelijk van een traditioneel, klassiek interieur. De ondervraagden willen ook een milieuvriendelijk huis en zonnepanelen op het dak. Ook een regenton bleek populair.

GoCompare Zo ziet het perfecte huis eruit.

De indeling van het perfecte huis is geen verrassing. Een keuken en een woonkamer beneden en drie slaapkamers boven. Veel ondervraagden vonden opbergruimte heel belangrijk, dus het perfecte huis is voorzien van een grote berging én een ruim tuinhuis.

GoCompare De keuken

En de tuin? Die moet gemakkelijk te onderhouden zijn. Een vierde van de ondervraagden heeft ook graag een vijver.

GoCompare De ideale tuin, met een klein vijvertje

Het gaat enkel om een ontwerp, dus de kans is klein dat dit huis ooit echt wordt gebouwd. Over een eventuele prijs, gaf GoCompare geen informatie.