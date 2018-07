Architect Egide Meertens tipt: "Een woning moet niet groot zijn om groots te zijn” Heleen Neels

De bouwsite Livios vroeg architect Egide Meertens uit Riemst naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. Deze goede raad sla je beter niet in de wind!

1. Nieuwbouw of renovatie?

Elk project heeft een specifieke context waarmee je rekening moet houden. Of het nu gaat om een braakliggend perceel met een ongelukkige oriëntatie of aanzienlijk niveauverschil, of om een bestaande woning met starre indeling. De kracht van de architect is met zijn creativiteit en ervaring een beperking ombuigen tot een uitdaging en kans. Het creëren van ruimtelijke beleving en functionaliteit primeert.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd, en welk ontwerp van jouw bureau is daar een mooi voorbeeld van?

Onze projecten steunen op een eenvoudig, weldoordacht ontwerp op maat van de bouwheer en omgeving. We zoeken naar sobere ruimtes met een hoge belevingswaarde en komen zo tot een ontwerp dat flexibel invulbaar is, waarin je kan wonen en leven. Het resultaat is een degelijke, franjeloze architectuur die inspeelt op de noden van de gebruikers en hun omgeving. We verliezen de wensen van onze opdrachtgevers niet uit het oog en verkiezen kwaliteit boven modieuze vondsten en overbodige luxe. Een mooi voorbeeld daarvan is deze nieuwbouwwoning in De Haan.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Met een eenvoudige en sobere architectuur. Architecturale verfijning moet je zoeken in details en niet in ingewikkelde volumes en complexe structuren. De creativiteit van de architect speelt hierin een grote rol, maar dat gaat verder dan het puur vormelijke. Een mooie vormgeving is maar een deel van het geheel. We spreken pas echt van creativiteit als we de wensen van de opdrachtgever combineren met het beschikbare budget en de geldende voorschriften.

Verder werken we met afzonderlijke ambachten, waardoor het budget maximaal wordt besteed. Zo koppelen we grond- en betonnen kelderwerken los van de overige ruwbouwwerken en vragen we een aparte prijs voor bouwmaterialen. Dit kan niet zonder een optimale bouwbegeleiding en een persoonlijke, professionele aanpak van het project.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Het dossier moet bouwfysisch én -technisch op punt staan voor je start met de werken. Een goede opvolging van het bouwproject is ook verbonden met een goede uitvoeringsplanning. Het spreekwoord ‘goede afspraken maken goede vrienden’ is ontzettend belangrijk bij bouwen. Een duidelijke bepaling en communicatie van tijdsbesteding, doorlooptermijnen en deadlines is cruciaal.

De ontvangen offerteprijzen moet je nauwgezet analyseren en overzichtelijk voorstellen in een globaal financieel overzicht. Bewaak je budget met een strikte opvolging en correct afgesloten aannemingsovereenkomsten met elke aannemer.

5. Heb je een gouden tip voor (ver-)bouwers?

Een woning moet niet groot zijn om groots te zijn. Ruimtelijkheid krijg je niet door meer oppervlakte, maar door subtiel gebruik te maken van de derde dimensie, een boeiend spel van licht en zicht te integreren en een doordachte organisatie.

Durf ruimer denken en af te stappen van traditionele indelingen. Het kan geen kwaad om ruimtes in elkaar te laten overvloeien, zowel horizontaal als verticaal. Dit kan ook met een vide, als dit een meerwaarde is voor de beleving en functionaliteit.

Onze baksteenarchitectuur heeft nog lang niet afgedaan. Het is een eerlijk product en levert vandaag nog steeds karaktervolle en authentieke architectuur op.

Lees hier hoeveel ruimte je gemiddeld nodig hebt per kamer.

