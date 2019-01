Architect: “Bouwers verlangen altijd net iets meer dan hun budget aankan” Heleen Neels

23 januari 2019

08u30

Bron: Livios 1 Wonen De De bouwsite Livios vroeg architect Evelyne Hamblok uit Vilvoorde naar haar beste tips voor (ver)bouwers. “Soms hebben bouwers het grootste deel van hun budget al uitgegeven aan de aankoop van een bestaande woning. Enorm pijnlijk als dan blijkt dat hun dromen onmogelijk te realiseren zijn met het resterende budget.”

1. Nieuwbouw of renovatie?

Een nieuwe vrijstaande woning bouwen, is nogal exclusief geworden de laatste jaren. Dat beseffen we maar al te goed. Nieuwbouwopdrachten zijn bij ons dan ook lichtjes in de minderheid. We doen meer en meer centrumverdichtende groepswoningbouw- en cohousingprojecten. Om goed te kunnen functioneren, moet zo’n project meer zijn dan een commerciële opéénstapeling van woningen. Sociale ontmoetingsplekken, zoals gemeenschappelijke tuinen, barbecue- en picknickplaatsen, volkstuintjes, speelplekken en natuurlijk groen zijn elementen die bijdragen tot een goed leven.

Het merendeel van de aanvragen gaat over renovatieprojecten. We doen dit ontzettend graag en het sluit ook aan bij ons maatschappelijk engagement. Uiteindelijk heeft het ‘recycleren’ van een woning een zeer grote impact op de ecologische voetafdruk van een mens. Het leuke aan renoveren, is dat je een synergie kan creëren tussen oud en nieuw. Zo’n project begint steeds met een analyse van de bestaande waardevolle elementen. Die gaan we in de kijker zetten, door de nieuwe elementen die we toevoegen, heel neutraal en strak te houden. Zo zoeken we de perfecte harmonie tussen oud en nieuw. Een oud gebouw heeft vaak een ‘ziel’, iets onverklaarbaars dat groeit met de jaren. En dat blijft in het gebouw hangen, ook als je grondig renoveert.

2. Wanneer is een ontwerp geslaagd, en welk ontwerp van jouw bureau is daar een mooi voorbeeld van?

Een project is voor ons geslaagd als de bewoners het ‘omarmen’. Een goede samenwerking tussen architect en opdrachtgever is daarom ontzettend belangrijk. De verbouwing van een oude schuur in Grimbergen is één van onze meest geslaagde projecten, omdat er ontzettend veel input van de opdrachtgevers in verwerkt zit. Toen wij de oude schuur voor het eerst zagen, waren we meteen verkocht. De oude bakstenen gewelfsels boven de varkensstal en de enorme ruimtelijkheid van de bovenliggende hooizolder waren krachtige authentieke elementen die zeker en vast behouden moesten blijven. Bekijk hier foto’s van deze prachtig gerenoveerde schuur.

3. Hoe kan je als (ver)bouwer de kosten beperken?

Door vanaf de eerste pennentrek rekening te houden met het budget. We stellen vaak vast dat bouwheren net iets meer verlangen dan wat hun budget kan dragen. Dat geldt net zo goed voor iemand die 100.000 euro heeft als voor iemand met een budget van 1 miljoen euro. We proberen daar vanaf het eerste voorontwerp op te reageren en een realistisch ontwerp voor te stellen. Soms moeten we ook creatieve oplossingen voorstellen. Verder zijn we er vooral van overtuigd dat een goed voorbereid aanbestedingsdossier en een goede vergelijking van verschillende offertes enorm kostenbesparend kunnen werken.

4. Welke fouten moet je als (ver)bouwer absoluut vermijden?

Soms is het beter om nieuw te bouwen in plaats van te renoveren. Bouwheren hebben soms weinig besef van de kostprijs van een renovatie en hebben het grootste deel van hun budget al uitgegeven aan de aankoop van een bestaande woning. Dan is het voor ons maar al te pijnlijk om hen met de neus op de feiten te drukken en uit te leggen dat hun dromen onmogelijk te realiseren zijn met het resterende budget.

In andere gevallen is er voldoende budget over maar zijn de gewenste veranderingen zo ingrijpend dat je beter alles met de grond gelijk maakt om volledig opnieuw te beginnen. Dan heb je volledige ontwerpvrijheid en kan je alle bouwknopen EPB-conform oplossen. Erg pijnlijk als de bouwheer net veel geld heeft neergelegd voor een woning die gesloopt zou moeten worden… Spijtig genoeg worden we vaak pas betrokken in een verbouwingsproject na de aankoop. Je neemt best een architect onder de arm voor je een woning koopt.

5. Heb je een gouden tip voor (ver)bouwers?

‘Bezint eer ge begint’. De voorbereidende fase, voor de start van de werken, is cruciaal voor een geslaagd (ver)bouwproject. Een goed ontwerp moet rijpen, zowel bij ons als bij de bouwheer. En dat heeft tijd nodig. In onze voorontwerpen stellen we vaak meerdere varianten voor. Dit doen we doelbewust om de bouwheer te doen nadenken en doordachte keuzes te laten maken. Vervolgens moet een project de tijd krijgen om te groeien.

