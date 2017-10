Appartementen met BEN-norm: bouwen voor morgen CoGiVa

14u31 0 CoGiVa Het Ooievaarsnest in Ruisbroek-Puurs krijgt een aantrekkelijke hedendaagse architectuur en voldoet aan de BEN-30-criteria. Wonen CoGiVa, gevestigd in Keerbergen, focust als projectontwikkelaar op appartementen met energieprestaties die de wettelijke normen ruimschoots overtreffen. Vandaag zijn de appartementen al bijna-energieneutraal of BEN, een norm die pas van kracht wordt vanaf 2021. “Voor onze klanten levert dat een meervoudig voordeel op, dat zich meteen laat voelen,” zegt Dieter Gielen van CoGiVa.

Waar bij de bouw van eengezinswoningen het begrip BEN al regelmatig opduikt, is dat voor appartementsbouw nog bijzonder ambitieus en exclusief. Dieter Gielen: “Wij hebben resoluut gekozen om onze appartementsgebouwen zo te ontwerpen dat de bijna-energieneutrale status (BEN) wordt gehaald. Bovendien nemen we deze ambitieuze norm mee in onze standaarduitrusting van de appartementen, terwijl het prijsniveau toch uiterst concurrentieel blijft.”

Kiezen voor BEN is toekomstgericht denken, want binnen slechts enkele jaren - 2021 om precies te zijn – wordt wat vandaag nog hoog gegrepen lijkt, gewoon de opgelegde norm. Een appartement dat nu al aan de BEN-normen beantwoordt, zal deze meerwaarde zeker bewijzen bij een eventuele verkoop na 2021. Bovendien genieten eigenaars van een BEN-appartement een belangrijk voordeel voor wat het jaarlijks kadastraal inkomen betreft. Bij een appartement dat BEN-30 (een energiepeil van E30) haalt, is slechts 50% van de onroerende voorheffing verschuldigd gedurende de eerste vijf jaar. Als de lat nog wat hoger wordt gelegd met BEN-20, is de eigenaar zelfs vijf jaar lang vrijgesteld van deze belasting.

CoGiVa Residentie De Wijngaert in Bonheiden legt de lat hoog door te voldoen aan de vereisten van BEN-20.

Vanzelfsprekend pleit de uiterst lage energiefactuur eveneens voor de BEN-norm, evenals het aangename binnenklimaat als gevolg van de modernste ventilatietechnieken, die bovendien ook bijdragen tot het akoestisch comfort door het gebouw op dat vlak te isoleren van de omgeving.

BEN in de kijker

CoGiVa stelt momenteel twee BEN-genormeerde projecten voor. In Ruisbroek nabij Puurs staat het project Ooievaarsnest in de steigers, een schitterende nieuwbouw die voldoet aan de BEN-30-criteria en rijkelijk omgeven is door groen. De projectnaam verwijst naar het vroegere kasteel Ooievaarsnest. Ook het aanpalende domein Hof ter Zielbeek biedt een natuurrijke omgeving. Het project met aantrekkelijke hedendaagse architectuur telt 17 appartementen met twee slaapkamers, waarvan de oppervlakte varieert van 69 tot 101 m². De gelijkvloerse wooneenheden beschikken over een privatieve voor- en achtertuin. De andere appartementen hebben een ruim bemeten leefterras.

CoGiVa Het penthouse van Residentie Kerkvelden in Bonheiden.

In Bonheiden gaat de bouw van Residentie De Wijn­gaert van start, een nieuwbouwproject dat de lat nog hoger legt door te voldoen aan de BEN-20-vereisten. Het gebouw zal worden uitgerust met een parkeerlift om de toegankelijkheid met alle soorten voertuigen te vergemakkelijken, en mensen met beperkte mobiliteit toe te laten een hindernisvrije overstap te maken tussen hun voertuig en de lift naar de appartementen. Laadpunten voor elektrische fietsen en scooters zijn eveneens voorzien.

“Wij bieden altijd een klantenbegeleiding van A tot Z met volledige invulling van het bouwtraject tussen planning, ruwbouw en oplevering,” licht Dieter Gielen toe. “Bovendien heeft de klant de vrijheid om zelf het afwerkingsniveau te bepalen.”

Tijdens de Nieuwbouwzondag op 22 oktober kan je in Bonheiden zowel het penthouse bezoeken in Residentie Kerkvelden, Dorp 74-76, als de voorstelling van Residentie De Wijngaert, Rijmenamse­weg 2, bijwonen, telkens van 14 tot 17 uur. Meer info: http://www.cogiva.be