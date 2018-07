Antwerpenaren hebben het vaakst seks onder de douche: onderzoek polst naar wasrituelen van de Belg Gerry Klompers

Bron: Livios 0 Wonen Iedereen heeft zijn favoriete manier om te douchen. Sanitairfabrikant Grohe en onderzoeksbureau iVOX polsten bij 1.150 Belgen naar hun gewoontes en voorkeuren onder de douche. En dat levert verrassende resultaten op. Bouwsite Livios maakte een selectie. Wie is…

De vuilste?

De overgrote meerderheid van de Belgen neemt dagelijks of meerdere keren per week een douche. Maar niet iedereen heeft daar nood aan. 12% geeft aan dat één douchebeurt om de zeven dagen genoeg is of laat de douche zelfs helemaal links liggen. Vooral Vlaams-Brabanders en West-Vlamingen kunnen het langst zonder douchebeurt. Brusselaars en Luikenaars draaien de kraan het vaakst open.

De luidste?

Vrouwen overklassen mannen als het op zingen onder de douche aankomt. Een op de vier vrouwen gooit de keel maar al te graag open. Bij de mannen is dat maar 17%.

De snelste?

Wij Belgen douchen gemiddeld tien minuten lang. Amper drie op de tien staan vijf minuten of minder onder de douche. Jongeren en alleenstaanden blijven liever wat langer onder het water staan, zij douchen gemiddeld een minuutje langer dan 55-plussers of mensen die samenwonen of getrouwd zijn.

De favoriete bekende douchepartner?

Een op de vier Belgen zou wel eens graag een douche nemen met een bekende landgenoot. Favoriete douchebuddies onder de deelnemers van het onderzoek? Acteur Matthias Schoenaerts en voormalig Miss België Véronique De Kock.

De coolste?

Wie haat het niet wanneer het water plots ijskoud wordt? Het blijkt ook de grootste irritatie te zijn onder de Belgen: een op de vier rilt alleen al van de gedachte. Een koude badkamer na het douchen (18%), lichaamsharen in het doucheputje (14%) en traag opwarmend water (14%) vervolledigen het lijstje der irritaties.

Opvallend: 55-plussers zetten de douche minder warm dan hun jongere medemens: bij amper 15% staat het water warmer dan 37°C. Bij jongeren onder de 35 jaar loopt dat cijfer al op tot 29%. In het algemeen nemen vrouwen een warmere douchen dan mannen.

De stoutste?

Een op de zes Belgen heeft nu en dan seks onder de douche. 15% van de Antwerpenaren en Vlaams-Brabanders doen het er zelfs meerdere keren per maand. Van alle Vlamingen zijn Antwerpenaren het vaakst seksueel actief onder de douche. Daarna komen in aflopende volgorde de Oost-Vlamingen, West-Vlamingen, Brusselaars, Limburgers en Vlaams-Brabanders.

