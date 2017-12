Aannemer bouwt appartementsgebouw rondom verlichtingspaal Verlichtingspaal in de weg? Dan bouwen we appartementsblok er toch gewoon omheen... Sven Ponsaerts

De aannemer metste het appartementsgebouw doodleuk rond de verlichtingspaal. Wonen Een hilarisch tafereel in het centrum van Keerbergen. Een aannemer vond er niet beter op dan het appartementsblok dat hij er aan het optrekken is, gewoonweg rondom een bestaande verlichtingspaal te bouwen.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Marc Vangrunderbeek (CD&V) vindt het best grappig. “Een architectenfout”, meent hij. “Of misschien wou hij wel gratis verlichte terrassen… Op het grondplan stond de verlichtingspaal nochtans wel met een bolletje aangeduid. Maar op de verdiepingsplannen heeft de architect dat niet meer overgenomen.

Dit ‘detail’ is de gemeentelijke administratie niet opgevallen, en ook de provincie, die uiteindelijk in hoger beroep de bouwvergunning heeft verleend, heeft het niet opgemerkt.” Anders dan de bouwwerken te staken tot de paal is verwijderd, opteerden aannemer en architect dus om creatief verder te bouwen. Naar verluidt zou netwerkbeheerder Eandis de enorme verlichtingspaal kortelings naar de overkant van de straat verplaatsen.