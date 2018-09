Aan het verbouwen en toch nog een sociaal leven Lore Callens

17 september 2018

10u42 0 Wonen Het neemt even je leven over, die verbouwing. Ja, ook je sociaal leven. Maar zorg er wél voor dat, eenmaal je droomhuis helemaal af is, je nog vrienden over hebt om er samen van te genieten. En dat doe je … zo!

Je vrienden: l aat hen tot je komen

Als de berg niet tot Mozes wil komen, dan moet Mozes naar de berg gaan. In minder bijbelse bewoordingen: geraak je zelf dat huis niet uit, zorg er dan voor dat je vrienden en familie nog steeds graag naar jullie komen. Organiseer af en toe werkdagen wanneer er minder technische klusjes zijn: zwier bijvoorbeeld lekker met de sloophamer, gooi samen de brokstukken in de container en eindig de dag met een pizzaparty voor alle helpers. En zet – uiteraard – altijd enkele blikjes bier en frisdrank koud voor onverwacht bezoek.

Stofparty

Organiseer een feestje op een strategisch moment: nét voor dat dure parket gelegd wordt, bijvoorbeeld. Laat iedereen een jeans met gaten en een stoer shirt aantrekken, laat die werfboxen knallen en laat je eens helemaal gaan, voordat er essentiële onderdelen in huis aan diggelen kunnen gaan. Overdag kun je er eventueel een kinderversie van maken: de maak-je-maar-eens-goed-vuil-party!

Haal de banden aan

Vergeet nooit dat de verbouwing niet het enige in je leven is. Plan je elke milliseconde van je vrije tijd in met kappen, breken en vijzen, dan heb je al gauw niets meer te vertellen aan wie je dierbaar is. Laat die puinhoop in huis dus soms even liggen en spreek ergens af. En dan zeker met die neef of vriendin die toevallig perféct tegels kan leggen in ruil voor een goed flesje wijn.

Deel het plezier

Hou een blog of Facebookpagina bij waarop je de vorderingen van je bloed, zweet en tranen post. En doe dat liefst niet al te gortdroog maar wel lichtjes gestoord én interactief. Maak polls over de vloerbedekking, vertel hilarische verbouw-anekdotes, trek spectaculaire voor- en na-foto’s en idiote selfies en laat je vrienden zo een beetje beter begrijpen waarom je even van de wereldbol verdwenen bent.

Je relatie: b ezint eer ge begint

Besef heel goed welke berg je samen gaat beklimmen, maak een strakke planning en gun jullie de tijd om bepaalde dingen aan te leren. Nee, verbouwen is nooit simpel. En ja, er vallen altijd wel ergens lijken uit de kast. Doe dus geen dingen die jullie (nog) niet kunnen. Focus elk op andere domeinen, zodat je elkaar kan aanvullen. En krijg je iets niet onder de knie, vraag dan hulp. Aan een handige oom of een professional. Want soms investeer je beter in een goeie stielman dan in een nieuwe muur (oops, foutje!).

Wissel eens af

Maakt zij prachtige ingebouwde kasten en is hij een topbezetter? Laat elkaar dan even gerust. Laat haar aan de slag gaan met planken en puike ideeën en trek je even terug in betere oorden, en omgekeerd. Je kunt erop vertrouwen: samen werken is leuk, op elkaars vingers kijken net iets minder.

Ga weg!

Merk je aan jezelf dat je alleen nog kunt praten over drilboren, slijpschijven en kruisschroevendraaiers, maak dan dat je weg bent. Even wandelen, eens lekker gaan eten ... Als je maar een andere ervaring opdoet die jezelf en je relatie wat zuurstof geeft. Altijd een goed idee, stof of geen stof in huis.

De kinderen: t iming is alles

O ironie van het lot: op het moment dat je beslist om te gaan verbouwen, durft het al eens gebeuren dat er jonge koters rondlopen. Je leven kun je nu eenmaal niet timen, maar je dagindeling wél. Plan kleine werkvrije momentjes in voor hun vieruurtje of badje, laat mama even doorverven, terwijl papa met de kinderen naar de speeltuin gaat, of kies ervoor om allemaal samen in de potten te roeren als het etenstijd is. Als ze maar het gevoel hebben dat zij nog steeds voorgaan op die vermaledijde bakstenen.

Durf hulp in te schakelen

Papa of mama kan zich niet altijd vrijmaken voor de kinderen. Zeg het dus tegen jezelf als een mantra: ‘Het is niet erg als opa, oma, broer of zus even bijspringt.’ Laat ze eens een weekendje ravotten bij neven en nichten, vriendjes of klasgenoten, en gun jezelf én hen af en toe de totale vrijheid.

Laat ze lekker meedoen

Zet kleuters aan het werk met hun nepboormachine, laat lageschoolkinderen rommel dumpen of penselen aangeven en zet tieners aan het werk voor haalbare klussen. Hoe meer ze betrokken worden, hoe enthousiaster ze zullen zijn over de werken én hoe trotser op het resultaat. Let wel op met gevaarlijk materiaal, zodat er niet per ongeluk een zaagmachine wordt aangezet door kleine handjes! En voer stevige klussen best uit wanneer er geen kinderen in huis zijn.

