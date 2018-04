Livios Magazine Gesponsorde inhoud Aaah! Eindelijk rust! Aangeboden door Gyproc

18 april 2018

08u57 0 Wonen Lawaaierige buren, voorbijrazende auto’s, muziek die uit een puberkamer schalt: je zou voor minder stress krijgen. Als je Belgen vraagt wat ze écht verlangen van hun woonomgeving steekt één antwoord er met kop en schouders bovenuit: rust. Logisch dus dat Gyproc werk maakt van een fluisterstille wandafwerking voor elke kamer in huis.

Geluidsoverlast is een van de grote uitdagingen van de toekomst aangezien we alsmaar dichter op elkaar wonen. Lawaaihinder wordt nu al genoemd als een van de belangrijkste oorzaken van burenruzies. Zelfs al houden de buren hun stemmen rustig, dan is de kans groot dat je vroeg of laat ‘meegeniet’ van hun mediagebruik.

Oorzaak van al die akoestische prikkels zijn flinterdunne tv-schermen die aan de wand hangen, videogames en home-cinemasystemen met bijhorende lage bastonen. Voeg daarbij de stijging van omgevingsgeluiden, onder andere door de toenemende verkeersdrukte, niet alleen op de weg, ook in de lucht. Een belangrijk probleem aangezien een gemiddeld lijnvliegtuig een storend geluid produceert voor wie tot 50 km rond een luchthaven woont.

Geen slapeloze nachten meer

Storend lawaai is letterlijk overal, maar het goede nieuws is dat jij daar je slaap niet voor hoeft te laten. Voorwaarde is wel dat je rekening houdt met deze basisregel: denk van bij het begin van je bouw- of renovatieproject na over het akoestisch comfort. Gyproc maakt het je voortaan een pak gemakkelijker met de ijzersterke én akoestisch isolerende Habito platen. Dankzij de stevige gipskern heeft deze plaat alle troeven van een echte geluidswerende muur. Habito voelt robuust, klinkt massief als je erop klopt, maar bovenal: deze plaat vormt een massieve buffer tegen storende luchtgeluiden. Ideaal voor wie langs een drukke weg woont of nood heeft aan zijn nachtrust.

Vertrouwd gebruikscomfort

Habito is tot vijf keer sterker dan traditionele bouwmaterialen en stiller dan andere binnenwanden. Bovendien kan je de platen makkelijk zelf monteren op de typische Metal Stud profielen van Gyproc. Omdat je voor het monteren van Habito geen mortel of lijm nodig hebt zoals bij klassieke metselwanden, hoef je ook geen rekening te houden met lange droogtijden. En als je de wanden achteraf wil verwijderen, hoef je geen zware breekwerken te laten uitvoeren.

7 troeven van een Habito wand

1. Sterker dan andere bouwmaterialen

2. Op maat van doe-het-zelvers

3. Stilste binnenwand op de markt

4. Geschikt voor lasten tot 30 kg per ophangpunt

5. Geen speciale gipspluggen nodig

6. Geen wachttijden (droog bouwsysteem)

7. Geen breekwerken bij renovatie/herbestemming

