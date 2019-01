7 Belgen maken kans op ‘Oscar van de Architectuur’ Björn Cocquyt

17 januari 2019

Ons land is zeer goed vertegenwoordigd op de shortlist van de Mies van der Rohe Award, zeg maar de Oscar van de Architectuur. Maar liefst zeven van de veertig projecten die nog kans maken op de tweejaarlijkse prestigieuze prijs zijn Belgisch.

Een internationale jury selecteerde vandaag uit 338 inzendingen de veertig kandidaat-winnaars Wie het haalt, wordt in mei bekendgemaakt.

Bij de kanshebbers dus zeven Belgische projecten: architecten de vylder vinck taillieu is tweemaal geselecteerd, met het woonzorgcentrum Kapelleveld in Ternat en het psychiatrisch centrum Caritas in Melle. Verder haalden De Krook in Gent (Coussée & Goris architecten, RCR Arquitectes) en de fabriek van Ryhove in Gent (TRANS) de shortlist.

Drie Belgische kanshebbers realiseerden hun project in het buitenland. Het gaat om het vakantiehuis Solo House in Spanje van OFFICE Kersten Geers David Van Severen, Halles Perret in Frankrijk van Atelier d’Architecture Pierre Hebbelinck i.s.m. Hbaat en het Skanderbegplein in Albanië van 51N4E.