6 manieren om je tv-scherm te camoufleren Björn Cocquyt

07 januari 2019

16u21 0 Wonen Televisies zijn niet de mooiste toestellen in huis. Met hun zwarte schermen verstoren ze vaak het uitzicht van je interieur. Maar er zijn heel wat manieren om daar iets aan te doen.

Met The Frame heeft Samsung een televisie die in een schilderij of een poster verandert als hij uitgeschakeld wordt.

Tip: vergelijk hier de prijzen van The Frame op Tweakers.be

In een op maat gemaakt meubel met deuren die openklappen en inschuiven kun je makkelijk een groot scherm kwijt.

Heel eenvoudig en snel: een decoratief doek dat je als je naar bed gaat voor de televisie zet.

Vervang je televisietoestel door een beamer die de beelden op een witte muur projecteert.

Een kast met een ingewerkte tv-lift laat het toestel automatisch zakken van zodra je stopt met kijken.

Ox-Home heeft een reeks spiegels waarin een televisie geïntegreerd zit.

Als je tevreden bent met een klein scherm raak je de tv zelfs in een kastje met rolluik kwijt.