6 gezinnen bouwen samen huis in Drongen. “Dat wordt hier een toffe bejaardenclub!”

15 mei 2018

08u51

Samen sta je sterker. Die gedachte ligt aan de basis van cohousingproject de Nieuwe W in Drongen, waarvoor zes gezinnen met steun van de coöperatieve vennootschap Cohousing Projects de krachten bundelden. De bewoners doen hun verhaal op de bouwsite Livios

“De huizen in houtskelet zijn klaar, de zonnepanelen liggen op het dak. We moeten de tuin nog aanleggen, maar de eerste aperitiefjes zijn al een feit”, lacht bewoner Peter.

De zes gezinnen trokken afgelopen winter in hun bijna-energieneutrale woningen. “We hebben de deadline gehaald, maar we hebben nog wat werk om het er afgewerkt te laten uitzien”, vertelt Peter terwijl hij naar de tuin kijkt. Ondertussen fietst Cas (5) van de ene naar de andere kant van het terrein. “Voor onze kinderen is zo’n bultig terrein wel een paradijs, ze hebben nog nooit zoveel buiten gespeeld.”

Bekijk hier alle foto's van het project.

Gemeenschappelijke delen

Naast hun eigen woning van 140 m² genieten de bewoners van een gemeenschappelijk paviljoen van 100 m² met keuken, atelier, leefruimte, was- en bergruimte. Daarnaast delen ze een grote tuin, een fietsenstalling, een parking voor de deelauto’s, een moestuin én een minikinderboerderij.

“Op twee jaar tijd gingen we met onze groep van een leeg lapje bouwgrond naar een afgewerkt project”, vertelt Peter. “Ik herinner me nog goed de eerste vergadering met Ward aan tafel. We keken elkaar eens diep in de ogen en dachten: we gaan dat hier fixen!”

Een beetje Australië

Peter en Sarah startten samen met Ward en Griet het project op in november 2015. Bij het indienen van de bouwaanvraag in maart 2016 waren ze met vier koppels. Nog voor de bouwvergunning in juni 2016 kwamen Wouter en Isabelle er nog bij. “We hadden net twee jaar in Australië gewoond en hadden daar veel contact met de buren. Dus waren we blij verrast toen we ontdekten dat zoiets ook in België mogelijk is.”

Positieve keuze

Lieven en Veerle waren het vierde koppel dat zich aansloot. Ze woonden samen met hun dochter Rosan in een wijk. “Dat was eigenlijk een grote parking. De plaats nodigde niet uit om naar buiten te gaan of even met de buren te babbelen. Zelf ben ik opgegroeid in een dorp waar we buiten konden spelen en dat miste ik. Toevallig kwamen we hier terecht. Na een infosessie van Cohousing Projects waren we meteen verkocht. Het idee van de deeleconomie en de kracht van een groep om samen iets te doen vond ik wel zot.”

Buurvrouw Isabelle beaamt: “Het gevoel dat je allemaal niet zo veel ruimte moet innemen, dat het ook met minder kan, dat iedereen mijn boeken mag lezen. Alles kan verder gebruikt worden als je ziet hoeveel spullen je te veel hebt. Denk maar aan speelgoed, kleren, barbecuetoestellen, …”

Ook Wouter deelt die mening. “Voor ons was het echt een positieve keuze, de duurzaamheid die je samen kan realiseren, de infrastructuur die je kan delen, het sociale net dat je creëert. Precies wat we zochten.”

Ervaringen delen

Tijdens het bouwproces organiseerde de groep zich in verschillende teams: een bouwteam, een financieel team, team sociaal en team paviljoen. "Bij cohousing heb je het gevoel dat je als groep voor meer kwaliteit kunt gaan dankzij de ervaring van anderen in de groep", vertelt Lieven. "We startten samen dit bouwproject zonder elkaars deur plat te lopen. Het is niet enkel fun en dat maakt het ook een boeiende professionele ervaring. Ik heb veel bijgeleerd.”

Houtskelet

De woningen en het paviljoen werden in houtskelet gebouwd. “Het leuke bij houtskelet is dat alles op voorhand in 3D wordt uitgetekend waardoor je alles goed kunt checken vooraleer te bouwen. Dat zorgt ervoor dat je eenmaal op de werf een huis per week kan afwerken”, vertelt Thomas Buyse, zaakvoerder van aannemer Jonckheere Projects.

Het bouwteam bestond naast Jonckheere Projects en de bewoners nog uit architectenbureau Bast. "In een groep gemotiveerde cohousers schuilt enorm veel kennis", vertelt architect Lode Goethals. "Het is belangrijk dat potentieel te benutten. Dat maakt het project alleen maar sterker, meer gedragen en het vergroot de betrokkenheid."

Lees hier alles wat je moet weten over houtskeletbouw.

Nu begint het pas

Elke woensdagavond eten de bewoners samen. Een gezellige bende van kinderen en volwassenen aan een lange tafel in het gemeenschappelijk paviljoen. “We werken met een beurtensysteem. Om de week is het aan een ander gezin om te koken”, vertelt Sarah. “We hebben onlangs ook onze eerste spelletjesavond georganiseerd. Vier op een rij, keileuk!”

“We kennen elkaar nu twee jaar, maar eigenlijk begint het nu pas”, vertelt Lieve. Bewoner Arent vult aan: “Het is ontdekken hé, ik ben wel zeer benieuwd naar wat er komt. Daar zullen we in groeien. Maar alleen al de mogelijkheden voor onze kinderen om buiten te spelen, dat is goud waard.”

“Af en toe grappen we over onze oude dag: dat gaat hier een toffe bejaardenclub worden”, lacht Lieven.

