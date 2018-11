5 tips om goedkoop te wonen Jolijn Vandebeek

18 november 2018

08u30

Een eigen huis is financieel moeilijker haalbaar dan enkele tientallen jaren geleden. Een doordacht spaarplan is dan ook onmisbaar. Wil je nog even sparen vooraleer je je droomwoning bouwt of koopt? Of wil je geen huur meer betalen terwijl je een lening aangaat voor je nieuwe woning? Met deze vijf tips van de bouwsite Livios (be)spaar je heel wat geld.

1. Blijf langer op Hotel Mama

Jongeren blijven steeds langer thuis wonen. Ruim vier op tien Belgische jongeren tussen 18 en 34 jaar wonen bij hun ouders. De periode bij uitstek om te sparen voor de aankoop van je eerste huis: je hoeft nog geen maandelijkse huur te storten, geen lening af te lossen of rekeningen te betalen. Je betaalt hoogstens een klein maandelijks bedrag voor kost en inwoon. Vergeet niet: hoe meer eigen inbreng, hoe interessanter de lening voor je toekomstige woning. Je moet niet alleen minder geld ontlenen, je krijgt ook een voordeliger tarief bij de bank.

2. Huur samen met vrienden

Als je pas van school komt, heb je waarschijnlijk niet meteen het budget om alleen iets te kopen. Wat dacht je van samen met vrienden iets te huren? Door een huurwoning of -appartement te delen, bespaar je heel wat geld uit. De huurprijs deel je door twee, drie of misschien wel vier personen. Net zoals de rekeningen voor je elektriciteit, verwarming en water. Zo is je woonkost niet meteen de grote hap uit je budget. Extra voordeel: de huishoudelijke taakjes heb je samen sneller gedaan dan in je eentje. Zo leer je op je eigen benen staan én kan je sparen om in de toekomst een woning te kopen of te bouwen.

En wat met verzekeringen?

Wist je dat er sinds kort ook een woonverzekering voor medehuurders bestaat? Meestal onderschrijft één persoon de woonverzekering. De medehuurders worden dan niet opgenomen in het contract ofwel moet iedere medehuurder apart een polis aangaan. Vanaf nu kan je alle medehuurders laten opnemen in één contract zodat iedereen verzekerd is tegen brand, water- en stookolieschade, schade door diefstal, glasbreuk, storm, hagel, bliksem en natuurrampen. De polis is financieel een pak voordeliger omdat het om één enkel contract gaat en niet iedereen zich apart moet verzekeren.

3. Schaf een wooncontainer aan

Heb je bouwplannen, maar wil je geen woning meer huren terwijl de lening voor je nieuwe woonst al loopt? Dan is een container een tijdelijk alternatief. Deze manier van wonen is relatief goedkoop: je kan er eentje huren of een tweedehands of nieuw exemplaar aankopen. Investeer je in een container? Dan kan je deze nadien doorverkopen. Geen verloren geld. Plus je woont meteen op je werf. Ideaal als je het bouwproces goed wil opvolgen of zelf een handje toesteekt. Ook architecturaal kan je er verschillende kanten mee uit: combineer meerdere containers, bekleed de buitenkant met hout, … Een containerwoning hoeft zeker niet saai te zijn.

Wat zegt de specialist?

“Een container of unit is een pak goedkoper dan een traditionele woning”, vertelt Marc Warson van Warsco Units, specialist in unitbouw. “De kostprijs is afhankelijk van de grootte. Onze meest verkochte unit is 10 op 3,4 meter en heeft een slaapkamer, badkamer, keuken en living. Deze is te koop vanaf 24.500 euro, exclusief btw. Woonunits of -containers hebben hetzelfde comfort als een traditionele bouw en beschikken mogelijk over allerlei energietechnieken zoals zonnepanelen vloerverwarming, ventilatie of een warmtepomp.”

Lees ook: wonen vanaf 24.500 euro

4. Bouw eerst je garage

Wil je niet investeren in een container, en ben je nog van plan om een vrijstaande garage te bouwen? Bouw die dan eerst zodat je hier tijdelijk je intrek kan nemen. Net zoals bij een containerwoning betaal je geen huur en woon je direct op je werf, zodat je de werken van dichtbij kan opvolgen. Bijkomend voordeel? Zodra je huis af is, kan je de garage gebruiken als staanplaats voor je auto of als bergruimte voor je fietsen en tuinmateriaal. Tip voor meer comfort: isoleer je garage voordat je erin gaat wonen, zodat je geen hele boterham aan je verwarmingsfactuur uitgeeft.

Aan het woord: Dirk en Edith uit Sint-Job-in-‘t-Goor

“Toen we onze bouwgrond kochten, stond de garage er al. Daarom besloten we om er voorlopig onze intrek in te nemen. Omdat mijn man zelf bouwt, is wonen op de werf heel interessant en zo geven we geen euro uit aan huur”, vertelt Edith. “Als onze woning af is, willen we onze woongarage gedeeltelijk als echte garage gebruiken en een deel ombouwen tot gastenverblijf.”

5. Blijf in je woning tijdens je verbouwing

Is je huis aan renovatie toe of heb je pas een te renoveren woning gekocht? In je huis blijven wonen of zo snel mogelijk in je nieuwe woonst trekken, is én blijft de goedkoopste oplossing. Pak de verbouwingswerken gefaseerd aan: terwijl je de benedenverdieping renoveert, woon je boven en omgekeerd. Zorg wel dat je de absolute basisvereisten hebt: warm water, elektriciteit en een goed functionerende verwarmingsinstallatie. Voordeel: je bepaalt zelf het ritme waarop je de geplande werken uitvoert.

Aan het woord: Daisy en Kristof uit Meeuwen

Daisy en Kristof verbouwden hun benedenverdieping. “We overwogen eerst om een huisje te huren bij Center Parcs, maar de prijzen liepen erg op voor enkele maanden”, vertelt Daisy. “We besloten dus om in ons eigen huis te blijven wonen, omdat dit financieel voordeliger was. Tussen de keuken en living hingen we een plastic afscheiding zodat we de andere ruimte zo stofvrij mogelijk konden houden. Toen we de living renoveerden, leefden we in de keuken en vice versa. Zo was er tenminste een ‘stofvrije’ ruimte waar we ’s avonds konden vertoeven.”

