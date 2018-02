Built-in & Home Connect Gesponsorde inhoud 5 redenen om te kiezen voor inbouwtoestellen in de keuken Aangeboden door Siemens

21 februari 2018

07u00 0 Wonen Dat de grootste chef-koks zweren bij inbouwtoestellen is maar één topargument. Er zijn nog 5 andere geweldige redenen om je keuken uit te rusten met de strafste toestellen voor nog meer kookplezier.

Sinds enkele jaren worden keukentoestellen netjes verborgen achter kastpanelen om visuele rust te creëren in de keuken. Doe je dat niet, dan zorgen losse toestellen in de meest uiteenlopende stijlen en kleuren voor een rommelige keuken. Geen wonder dat inbouwapparaten steeds populairder worden. Ontdek waarom ze ook voor jouw keuken de beste keuze zijn.

1. Extra ruimte

Wanneer elke vierkante meter telt, zijn alle manieren om plaats te winnen welkom. Inbouwapparaten zitten netjes verwerkt in de kastruimte van de keuken. Je ziet alleen hun ‘voorkant’ en ze nemen geen extra ruimte in. Op je werkblad staan niet langer storende toestellen in de weg (zoals het koffiezetapparaat of een microgolfoven). Of je nu groot of klein woont: je bespaart flink wat plaats en ruimte.

2. Hoera voor ergonomie

Het gebruiksgemak van inbouwtoestellen is een geweldige troef. Zo kan je de microgolfoven exact op jouw hoogte plaatsen zodat je niet langer door de knieën moet buigen of op je tippen gaan staan om iets uit de magnetron te halen. Handig, want ook het risico om je te verbranden daalt sterk.

Vaak zijn de toestellen uitgerust met een touchscreen, zoals de TFT Touchdisplay van Siemens waar de inbouwtoestellen iQ700 mee uitpakken. Een groot scherm, intuïtief te selecteren programma’s en alle info in één oogopslag zorgen voor een groter gebruiksgemak. Dit type toestellen maakt komaf met onhandige bedieningsknoppen. Welkom in de keuken 3.0!

3. Hallo design

Kies je voor inbouwtoestellen, dan ben je er zeker van dat je apparaten allemaal bij elkaar passen. Wat de functie van het toestel ook is, qua uiterlijk passen ze perfect bij elkaar en daardoor gaan de toestellen naadloos op in het ontwerp van je keuken. Zo worden niet de toestellen, maar het design van je keuken dé eyecatcher. Vooral in een open keuken schept dat veel mogelijkheden om het ontwerp aan te passen in functie van jouw stijl.

Logisch dat producenten veel belang hechten aan de looks van de inbouwtoestellen, daarom werken ze met topmaterialen zoals glas en staal van superieure kwaliteit. Bij Siemens kan je zelfs makkelijk toestellen uit verschillende productlijnen combineren zonder dat je inboet aan elegantie. Door een slimme selectie van materialen en revolutionaire inbouwtechnieken ontstaat een perfecte harmonie tussen alle soorten toestellen. Zo maak je van je keuken de meest hippe plek in je huis.

4. Eindeloze mogelijkheden

Met inbouwtoestellen kan je je keuken inrichten op maat van jouw wensen. Als een ingenieuze puzzel passen ze zich aan aan de keuken van jouw dromen en doordat ze modulair zijn, win je kostbare ruimte. Wist je dat heel veel toestellen in inbouwversie bestaan, zélfs een verwarmde lade om borden of gerechten warm te houden of een koffiemachine? Begin maar te dromen!

5. Hygiëne troef

Weg met vieze kieren of opgehoopt stof tussen keukentoestellen en kasten. Met inbouwtoestellen vormt alles één mooi oppervlak dat makkelijk te reinigen is en waar restjes en stof geen kans krijgen om zich te verstoppen.

