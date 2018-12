5 ongeziene kalenders om 2019 goed mee in te zetten Björn Cocquyt

27 december 2018

11u03 0 Wonen Moet je ook nog een kalender voor 2019 in huis halen? Kies eens niet voor de klassieke Druivelaar, maar ga voor een blikvanger waar je niet zomaar elke dag voorbij loopt.

Een knaljaar

2019 wordt zeker een knaljaar met de muurvullende Bubble Calendar (123 x 38 cm). Die is gemaakt van bubbelplastiek en elke dag mag je er eentje laten ploffen. Dankzij de gekleurde stickertjes kun je bijzondere dagen in de verf zetten. Richtprijs: 22 euro. www.bubblecalendar.com

Elke dag een spreuk

Elk jaar bedenkt het team van Mwah originele spreuken voor een glimlach en een momentje van relativering. Richtprijs: 14,99 euro. www.axeswardesign.be.

Evenwichtsoefening

Het lijkt wel of je met deze Perpetual Calendar van Gideon Dagan elke dag een evenwichtsoefening moet maken, maar geen nood: de balletjes om de datum te bepalen zijn magnetisch en hoef je dus enkel te verschuiven. Hij is eeuwig bruikbaar en verkrijgbaar in verschillende kleuren en afmetingen. Richtprijs: vanaf 28 euro. www.uncommongoods.com

Geef het jaar vorm

Cube Calendar is een kubus (7,5 x 7,5 cm) die je moet draaien en keren om up-to-date te blijven. Neem elke dag een kartonnetje weg en je zult zien hoe er af en toe een al dan niet filosofische spreuk verschijnt. Richtprijs: 24,95 euro. www.thecubecalendar.com

Kleefkalender

Mo Mai Tai heeft een kleefkalender ontwikkeld in plaats van een scheurkalender. Je plakt meteen het hele jaar op de muur ofwel maand per maand. Goed voor in totaal 80 m – makkelijk te verwijderen - tape. Richtprijs: 24,95 euro. www.momantai-design.nl