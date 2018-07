5 manieren om je huis hittegolfbestendig te maken. Wat is jouw favoriet? Jolijn Vandebeek

03 juli 2018

09u07

Bron: Livios 1 Wonen Voorkomen is beter dan genezen: op deze bloedhete dagen beseffen we weer hoe heerlijk het is om thuis te komen in een frisse woning. De bouwsite Livios bundelde vijf bekende en minder bekende manieren om je huis te wapenen tegen de zon. Iets om rekening mee te houden!

1. Plaats een terrasoverkapping

Op zoek naar een beetje schaduw? Met een degelijke zonwering boven je hoofd, geniet je optimaal van je terras. Maar hoeveel betaal je voor zo’n verlengstuk van je woning? Lees het hier.

Twijfel je tussen een zonneluifel en een terrasoverkapping? Zo kamp jij niet langer met keuzestress!

2. Investeer in zonwering

Wist je dat verticale screens heel wat comfort bieden? Ze houden niet alleen insecten buiten, maar ook de zon. Deze nieuwe rolluiken, shutters en screens houden de temperatuur in je woning onder controle.

Tip: je kan ook raamfolie gebruiken als zonwering. Het aanbrengen is wel precisiewerk. Zo ga je te werk.

3. Maak zelf een pergola

Breng je graag buiten tijd door, maar is de volle zon niets voor jou? In de zomer vind je verkoeling onder een pergola. Wist je dat je deze constructie zelf in elkaar kan knutselen? Volg dit stappenplan!

Tip: plaats een pergoladoek voor meer schaduw.

4. Neem een verfrissende duik

De tijd dat zwembaden waren voorbehouden aan de happy few ligt achter ons. Wil je graag een zwembad zonder al te grote verbouwingswerken? Dan kies je best voor een opbouwexemplaar. Met deze klus ga je aan de slag, en neem je in no time een verkwikkende plons. Heb je al een zwembad? Zo hou je het water in topvorm.

5. Installeer een mobiele airco

Krijg je het echt niet fris in huis? Dan kan een mobiele airco een uitweg bieden. Opgelet: zo'n toestel verbruikt heel wat elektriciteit. Daarom is het vooral geschikt als je zonnepanelen hebt. Wist je dat je een mobiele airco eenvoudig zelf kan installeren? Wij helpen je op weg met de installatie.