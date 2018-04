Livios Magazine Gesponsorde inhoud 5 goede redenen om je dak te isoleren Aangeboden door Isover

18 april 2018

09u09 0 Wonen Het dak isoleren is een ideaal klusje om deze zomer op het menu te zetten. Waar vroeger de zolder steevast als opbergruimte diende, worden ze nu vaak omgetoverd tot een knusse hobbykamer, extra slaapkamer of een echte mancave. Hier lees je waarom je de isolatie van je dak best hoog op je to-do-lijst zet.

Voor je eigen portemonee

Er gaat tot 30% warmte verloren langs een niet-geïsoleerd dak. Met dakisolatie bespaar je dus flink op je stookkosten, waardoor je deze investering snel weer terugverdient. Bovendien geniet je meteen van een hoger wooncomfort en verlaag je het S-peil van je woning. Hoe lager dat peil, hoe energiezuiniger je huis én hoe hoger de marktwaarde bij een eventuele verkoop. Dat kan tellen!

Klaar voor de toekomst

Tegen 2021 moeten alle nieuwbouwwoningen voldoen aan een E-peil van maximum 30. Begin dit jaar kwam hier nog het S-peil bij. De Vlaamse overheid heeft het K-peil en de netto-energiebehoefte van nieuwe woningen vervangen door het schilpeil of S-peil. En dat heeft verstrekkende gevolgen. Het K-peil hield alleen rekening met het isolatieniveau en de compactheid, terwijl het S-peil ook de gebouwtypologie, de oriëntatie, de verhouding glasvloeroppervlakte en de luchtdichtheid in kaart brengt.

Sinds 1 januari 2018 mag het S-peil niet hoger liggen dan S31, wat een inspanning vraagt van alle betrokkenen. Er is extra aandacht nodig voor luchtdicht bouwen. Ook complexe vormen worden best vermeden. Ook voor bestaande woningen gelden er strenge normen, zo moeten alle Vlaamse daken in 2020 verplicht geïsoleerd zijn.

Geniet van de subsidies

Dakisolatie is een investering die je snel terugverdient en niet alleen via de energiefactuur. Je hebt nog steeds recht op verschillende premies van de overheid en netbeheerders. Een volledig overzicht van de subsidies vind je op www.isover.be/nl/premies.

Doe het zelf

Isolatie plaatsen langs de binnenkant, is de eenvoudigste en goedkoopste oplossing om een hellend dak te isoleren. Wie handig is, kan deze klus zelf uitvoeren. ISOVER Isoconfort kan je makkelijk op maat snijden dankzij de merkstrepen die om de 10 centimeter zijn aangebracht. Door de grote elasticiteit van de glaswolplaten kan je deze makkelijk tussen de kepers van je dak vastklemmen.

Tot slot werk je het dak luchtdicht af met een dampscherm Vario®KM Duplex en bijpassende toebehoren. Helemáál makkelijk is het all-in-one ophangsysteem Suspente PlaGyp I van ISOVER. Hiermee kan je je hellend dak in één moeite isoleren en luchtdicht afwerken.

Plannen om te (ver)bouwen? Download hier de brochure van Isover.