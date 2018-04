Livios Magazine Gesponsorde inhoud 5 frisse aircotips: gedaan met puffen! Aangeboden door Daikin

18 april 2018

08u33 0 Wonen Als de zon met volle kracht je woning opwarmt is een goed geïsoleerd huis niet altijd een zegen. De ideale oplossing is de installatie van een airco. Daikin lijst de meest gestelde vragen op en voorziet ze van frisse antwoorden.

Wat is de ideale temperatuur in huis?

Stel je temperatuur vooral niet te laag in wanneer de buitentemperatuur stijgt. Heel wat mensen hebben de neiging om de temperatuur naar 19°C te draaien: dat is veel te koud! Voor een comfortabel gevoel, hou je de temperatuur best rond 24°C, hoogstens een graadje lager. Een tip die trouwens ook geldt voor de temperatuur in de wagen of op kantoor.

Coole tip

Wist je dat een airco eigenlijk een luchtwarmtepomp is? In koude periodes kan je dus met hetzelfde systeem je woning bijverwarmen.

Waar plaats ik de airco?

De buitenunit van het systeem kan je ofwel in de tuin ofwel tegen een buitenmuur kwijt. De binnenunit, die koele lucht de kamer inblaast, moet binnen tegen een muur geplaatst worden. De aangewezen hoogte is 2,50 à 2,70 m en je blijft best minstens 3 cm weg van het plafond voor de optimale circulatie van zowel koele als warme lucht.

Veel (ver)bouwers focussen op het koelen van de warme zuidkant van hun woning, maar verlies ook de ruimtes tegen de westgevel niet uit het oog. Zowel overdag als ‘s avonds warmt de zon deze ruimtes op en dan kan de temperatuur flink oplopen!

Wat met mijn slaap?

Let zeker in de slaapkamer extra op een goede plaatsing van de unit, zodat de lucht niet recht op je bed wordt geblazen. Heel wat aircosystemen, waaronder de Stylish-toestellen, zijn vrijwel geruisloos.

Welk programma?

Zet, indien mogelijk, je toestel op de automatische stand, dit geeft de beste resultaten. De Stylish-wandmodellen doen het regelwerk voor jou. Met de optische sensor wordt de temperatuur op peil gehouden. Je kan de airco ook vanop afstand bedienen via je smartphone.

Mooi om te zien

De nieuwste Stylish-airco’s van Daikin zijn dé perfecte oplossing voor wie een hoog energierendement wil combineren met een coole uitstraling. Wit, zilver of zwarthout: deze airco’s zijn pure eye candy.

Wat is de juiste volgorde?

Als er grote renovatiewerken op de planning staan, dan hou je best deze volgorde aan: eerst plaats je de nodige isolatie, daarna vervang je indien nodig het buitenschrijnwerk. Pas als laatste installeer je een aircosysteem dat aangepast is aan de noden van je gerenoveerde woning. Doe je dat te vroeg, dan bestaat de kans dat je airco een te groot vermogen heeft. Gevolg: je verbruikt meer dan nodig en je systeem werkt niet optimaal.

