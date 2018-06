5 bouwtips van architect Vincent Van Den Broecke. “Hoe eenvoudiger het ontwerp, hoe lager de bouwkost” Heleen Neels

14 juni 2018

10u32

Bouwsite De bouwsite Livios vroeg architect Vincent Van Den Broecke van Blanco Architecten uit Hoeilaart naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. Deze goede raad sla je beter niet in de wind!

1. Nieuwbouw of renovatie?

Elke situatie is anders. We verkiezen het één niet boven het ander. Maar wat nieuwbouw en renovatie zeker gemeen hebben, is dat ze maatwerk moeten voortbrengen.

Nieuwbouw

Heb je nog geen woning en ga je op zoek naar een (eerste) woonst? Dan liggen beide keuzes volledig open. Bouwen vereist dat je eerst een bouwgrond koopt… en laat die nu net erg schaars en duur zijn. Meer dan eens worden wij geconfronteerd met bouwers die de helft van hun bouwbudget spenderen aan hun bouwgrond. Wat overblijft volstaat steeds minder om te voldoen aan de Vlaamse woondroom. Wij raden daarom aan om al tijdens de zoektocht naar een bouwgrond, een architect onder de arm te nemen.

Een andere optie is een bestaande woning kopen, afbreken en herbouwen. Vooral in de centrumsteden is dit, gezien het verlaagde btw-tarief van 6%, een optie die wij geregeld aanbevelen. Maar ook hiervoor is een fors budget nodig. Als architect staan wij onze opdrachtgevers graag van bij het prille begin bij. Zo heeft een nieuw- of herbouwproject het meeste kans op succes.

Renovatie

Wie geen nieuwbouwambities, wat minder uitgebreide middelen of een waardevolle oudere woning heeft, kan verbouwen en eventueel uitbreiden. Het voordeel is dat je er, afhankelijk van de beoogde werken, kunt blijven wonen en geen dubbele huur betaalt. Of dat je op maat van je gezins- en/of levenssituatie in verschillende fases en aangepast aan jouw noden en middelen werkt.

2. Wanneer is een project geslaagd? En welk van jouw ontwerpen is hiervan een goed voorbeeld?

Als zowel wij als onze opdrachtgevers tevreden zijn met het resultaat. Wijzelf omdat we ons ei kwijt konden, onze creativiteit en ervaring mochten bijbrengen en onze opdrachtgevers meer konden bieden dan ze eigenlijk verwacht hadden. En onze opdrachtgevers als zij een gebouw/woning krijgen op maat van hun eigen leven en wensen, passend als een handschoen. Waar ze gelukkig in kunnen zijn. Wanneer ze het gevoel hebben dat enkel het gebouwde ontwerp het enige juiste en verrassende antwoord op hun bouwvraag was.

Dat was absoluut het geval bij de afbraak en heropbouw van deze rijwoning in Leuven.

3. Hoe kunnen (ver)bouwers de kosten beperken?

Kosten beperken begint met een zo'n exact mogelijke omschrijving van je bouwproject samen met je architect. Wat is essentieel en wat is eventueel bijkomstig? Wat je niet moet bouwen, moet je niet betalen. Dat lijkt ons stap 1. Je kan ook meer dan één functie toekennen aan bepaalde ruimtes. Bijvoorbeeld een wasplaats combineren met een inkom, een bureauruimte in een inbouwkast…

Ook het ontwerp zelf heeft een impact op het budget. Hoe eenvoudiger/logischer het concept, hoe lager het bouwbudget ligt. In principe… want ook de materiaalkeuze is vaak een doorslaggevende factor voor (on)betaalbaarheid. En last but not least… zelf de handen uit de mouwen steken. De gouden regel is alleszins om samen met je architect vanaf het begin de financiële mogelijkheden goed af te wegen ten aanzien van je wensen.

4. Welke fouten moeten bouwers absoluut vermijden?

Denken dat een andere architect en/of aannemer je project kan realiseren aan de helft van de prijs. Opdrachtgevers moeten zich hoeden voor praatjesmakers. Realisme is, hoe pijnlijk of confronterend soms ook, één van de belangrijkste factoren om een project te laten slagen.

Denk ook niet dat je door te besparen op het ereloon van de architect, ook bespaart op de uiteindelijke bouwkost. Een architect die zijn opdracht van a tot z goed kan en mag vervullen, verdient zijn ereloon voor de opdrachtgever terug. Zie het ereloon dus niet als een kost, maar als een investering.

Vermijd ook dat je investeert in dure technieken en hernieuwbare energiebronnen ten nadele van een performante bouwschil en ruimtelijkheid en/of beleving.

5. Wat is jouw gouden tip voor (ver)bouwers?

Een aantal tips kwamen hierboven al even aan bod maar we vatten ze graag nog eens samen:

• Spreek je architect zo vroeg mogelijk aan. Nog voor je een bouwgrond of (te verbouwen) woning koopt. Het zijn een kleine moeite en kost maar kan je nadien heel wat nare verrassingen of tegenslagen besparen.

• De architect is je vertrouwenspersoon en is op de hoogte van de nieuwste technieken en wetgeving. Overleg en bespreek vanaf het begin al jouw vragen, de verschillende mogelijkheden en de te maken keuzes.

• Heb vertrouwen in de creativiteit van je architect. Laat je verrassen.

Dit artikel komt uit de reeks 'Architectenschakel' op Livios.