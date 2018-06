5 bouwtips van architect Dieter Biront: “Vraag voor je grond koopt aan architect welke kosten je mag verwachten” Heleen Neels

21 juni 2018

08u45

Livios vroeg architect Dieter Biront van Berben.Biront Architecten uit Leuven naar zijn beste tips voor (ver)bouwers. Deze goede raad sla je beter niet in de wind!

1. Nieuwbouw of renovatie?

Met ons kantoor in het centrum van Leuven krijgen we uiteraard veel te maken met renovaties. Verbouwingen zijn per definitie wat complexer, maar kunnen wel veel voldoening schenken. Het is leuk om te zien hoe je bijvoorbeeld een typische jaren 50-rijwoning kan omvormen tot een hedendaagse ruimtelijke woning. De voor- en navergelijking is vaak spectaculair.

Bij nieuwbouw start je van een leeg blad en heb je alle vrijheid. Hier is het de uitdaging om binnen het budget een woning te ontwerpen die het maximale haalt uit de randvoorwaarden: de wensen van de bouwheer, de architecturale kwaliteit maar ook de inplanting, de stedenbouwkundige voorschriften en EPB-normen.

2. Wanneer is een project geslaagd? En welk van jouw ontwerpen is hiervan een goed voorbeeld?

Een ontwerp is geslaagd als je een woning kan ontwerpen waarin de bouwheer zich thuis voelt, waar je een eigenheid aan kan geven en waar je als architect van a tot z aan meewerkt zodat je controle hebt op het eindresultaat. Voor ons is het van het grootste belang dat de woning er niet enkel goed uitziet, maar ook technisch in orde is. Deze zaken zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Liever kiezen we voor een beproefde detaillering, dan een vergezochte oplossing die mogelijk op termijn voor problemen zorgt.

Deze woning in Herent is hier een goed voorbeeld van. Een bungalow uit de jaren 70 werd afgebroken en vervangen door een nieuwe eengezinswoning.

3. Hoe kunnen (ver)bouwers de kosten beperken?

Vandaag bouwen is, mede door de noodzakelijke energiezuinige maatregelen, niet goedkoop. Kosten beperken kan al door van in het begin na te denken over het terrein (helling, eventueel slechte bodemkwaliteit,…) en het ontwerp hieraan aan te passen. Een belangrijke taak voor de architect.

Werkuren zijn duur, dus als je iets zelf uitvoert, zal je veel besparen. Ik denk dan vooral aan afbraakwerken in het geval van verbouwingen. Weet wel dat dit tijd en geschikt materiaal vraagt en onderschat het werk zeker niet.

Ook besparen of faseren in de eindafwerking is een mogelijkheid. Zorg er steeds voor dat je een totaalontwerp laat maken zodat je weet wat het eindresultaat kan zijn. Hier kan je dan in de loop der jaren naartoe werken. Een goedkopere vloerbekleding op de verdieping, een eenvoudigere keuken,…

4. Welke fouten moeten bouwers absoluut vermijden?

Ga niet per definitie voor het goedkoopste aanbod. Dit geldt zowel voor de aannemers als voor de architect. Kijk eerder naar de taken die de architect aanbiedt en bedenk dat bouwen een zeer complex proces is.

Betrouwbare partners zijn van onschatbare waarde. Vraag referenties van de aannemer en vertrouw ook je architect hierin. Een goede samenwerking tussen bouwheer, aannemer en architect is essentieel.

5. Wat is jouw gouden tip voor (ver)bouwers?

Ga voor de aankoop van de woning of bouwgrond al te rade bij een architect. Hij kan je tips geven en inschatten wat de eventuele gevolgen zijn van de aankoop. Welke stedenbouwkundige voorschriften gelden er, welke kosten kan je verwachten… Zo kom je achteraf niet voor verrassingen te staan.

Denk ook goed na over de locatie. Een woning die op het eerste gezicht niet 100% aan je eisen beantwoordt, kan je perfect verbouwen tot je droomwoning. Maar de locatie kan je niet veranderen. Mobiliteit en bereikbaarheid zijn niet te onderschatten troeven.

Dit artikel komt uit de reeks ‘Architectenschakel’ op Livios. Elke week geeft een architect zijn visie op vijf prangende (ver)bouwvragen en duidt hij een opvolger aan.