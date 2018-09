400 euro premie voor warmtepompboiler mvdb

28 september 2018

12u48

Bron: Belga 1 Wonen Wie een warmtepompboiler voor sanitair warm water installeert kan daar vanaf 1 januari 2019 een premie voor krijgen van 400 euro. Dat heeft de Vlaamse regering beslist op voorstel van Vlaamse minister van Energie Bart Tommelein (Open Vld). De premie loopt de komende vijf jaar en dooft langzaam uit. Ook bedrijven zullen er gebruik van kunnen maken.

"Een warmtepompboiler is tot zeventig procent zuiniger in verbruik dan een klassieke elektrische boiler. Met een afbouwende premie willen we mensen aanzetten zo snel mogelijk voor hernieuwbare energie te kiezen om hun water te verwarmen", aldus Tommelein.

Naast de klassieke elektrische boiler en de zonneboiler, kan ook de warmtepompboiler sanitair water verwarmen. Voor zonneboilers bestaan er al veel langer premies. Normaal zou de premie daarvoor vanaf volgend jaar verlagen van 550 euro naar 375 euro, maar op voorstel van minister Tommelein blijft die premie alsnog op dezelfde hoogte.

Vanaf volgend jaar voert de Vlaamse energieminister ook een premie in voor warmtepompboilers. Een warmtepompboiler haalt warmte uit de lucht en geeft die af aan je sanitair water. In het eerste jaar bedraagt de premie 400 euro, de daaropvolgende twee jaar daalt hij telkens met 100 euro. Vanaf 2021 tot en met 2023 bedraagt de premie nog 200 euro. Ook bedrijven zullen een premie kunnen krijgen als ze kiezen voor een warmtepompboiler. De hoogte van de premie wordt dan berekend aan de hand van een formule die rekening houdt met het vermogen van het toestel.