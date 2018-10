40 kachelhandelaars reiken premie uit. “Als vervanging van Vlaamse premie die er nog niet is” Redactie

12 oktober 2018

08u30

Bron: Livios 1 Wonen Vorig jaar pakten 25 Vlaamse bedrijven uit met een premie van 300 euro voor wie zijn oude houtkachel vervangt. Dit jaar bieden niet 25 maar 40 Vlaamse kachelhandelaars opnieuw deze premie aan. Bij gebrek aan initiatief vanuit de overheid reiken ze zelf een vervangingspremie uit. “ Want één op de twee kachels in Vlaanderen is aan vervanging toe ” , vertelt initiatiefnemer Ludwig Van Wonterghem op de Vorig jaar pakten 25 Vlaamse bedrijven uit met een premie van 300 euro voor wie zijn oude houtkachel vervangt. Dit jaar bieden niet 25 maar 40 Vlaamse kachelhandelaars opnieuw deze premie aan. Bij gebrek aan initiatief vanuit de overheid reiken ze zelf een vervangingspremie uit.Want één op de twee kachels in Vlaanderen is aan vervanging toe, vertelt initiatiefnemer Ludwig Van Wonterghem op de bouwsite Livios

In februari 2018 kondigde Vlaams minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) aan dat ze met een premie de Vlamingen wil aanzetten om hun oude kachel te vervangen. “Tot op de dag van vandaag is er die nog niet”, zegt Wim Vanlede van Stroomop, verdeler en importeur van kachels en een van de initiatiefnemers van de actie. “Er was meer duidelijkheid beloofd in juni, maar mensen zitten nog altijd met veel vragen. Mogen we in de toekomst nog stoken met hout? Komt er een taks? En wanneer komt er een premie? Omdat de mensen wachten op een premie om tot actie over te gaan, pakken wij voor de tweede keer uit, in samenwerking met 40 kachelhandelaars, met een vervangingspremie van 300 euro.”

Fijnstofuitstoot reduceren

Wat is de impact als we onze oude kachels zouden vervangen? “Een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij wijst uit dat houtkachels voor 30% verantwoordelijk zijn voor de fijnstofuitstoot. 80% van die vervuiling komt van oude kachels”, vertelt initiatiefnemer Ludwig Van Wonterghem. “Het Departement Omgeving heeft berekend dat we de fijnstofuitstoot van de houtkachels tot 75% kunnen reduceren door oude kachels te vernieuwen. Vanuit die insteek hebben we vorig jaar voor het eerst een vervangingspremie van 300 euro gelanceerd.”

Premie noodzakelijk

Een op twee kachels in Vlaanderen is aan vervanging toe. “Wij raden aan om een kachel ouder dan 10 jaar te vervangen. Maar het probleem blijft dat wie een kachel van 13 jaar oud heeft die nog steeds verwarmt, niet inziet waarom hij beter kan overschakelen op een nieuwe”, zegt Ludwig Van Wonterghem. “Nochtans zijn er veel voordelen. Moderne hout- en pelletkachels hebben niet enkel een hoger rendement, ze zorgen voor meer comfort want ze hebben minder onderhoud nodig en stoten ook tot 95% minder fijnstof uit. Bovendien verbruik je de helft minder voor dezelfde warmte en verwarm je CO2-neutraal. Het zou logisch zijn als de Vlaamse overheid mensen een duwtje in de rug geeft om hun vervuilende kachel te vervangen.”

Hoe vraag je de premie aan?

Tot 18 november 2018 kan je je aanmelden via www.vervangjeoudekachel.be. Een dealer komt kijken of je kachel of haard in aanmerking komt. Als dit het geval is, ontvang je een premie van 300 euro bij aankoop van een nieuwe hout- of pelletkachel. Je kan ook rechtstreeks terecht bij een van de 40 deelnemende dealers.

