Livios Magazine Gesponsorde inhoud 4 toptips voor een frisse badkamer Aangeboden door Van Marcke

07 februari 2018

15u38 0 Wonen Je badkamer moet niet alleen prima uitgerust zijn om je snel even te wassen, het is ook de ideale plek voor een heerlijk moment van me-time. De perfecte gids om jouw badkamerdromen te vertalen naar concrete bouwplannen is Kathy Nowé (foto) van de gloednieuwe Van Marcke Inspirations in Roeselare.

Zie het groots

“Door de populariteit van de inloopdouche nemen de afmetingen van de douche zienderogen toe. 140 bij 90 cm is het minimum dat wij aanbevelen als je geen spatten op je badkamervloer wil. Kijk zeker ook eens naar de nieuwe digitale toepassingen, zoals elektronische douchekranen met drukknoppen. Ook de douchekoppen zélf worden almaar groter.”

Kiezen hoeft niet

“Nog een trend die we spotten is dat steeds meer mensen hun bad verruilen voor een grotere douche. Als er gekozen moet worden, krijgt de douche meestal de voorkeur. Maar wie kinderen heeft of wil ontspannen in z’n badkamer, raad ik toch aan om een bad te plaatsen. Mensen denken vaak dat ze te weinig plaats hebben. Ze staan echt versteld als wij hen laten zien wat er allemaal mogelijk is. We hebben pas een plan uitgetekend voor een badkamer van 2,5 op 2,5 meter, inclusief bad, meubel, toilet én aparte douche. Het zag er super uit!”

Investeer in sfeer

“De aankleding is cruciaal om de sfeer van de ruimte te bepalen. Vroeger werd de badkamer meestal afgewerkt met tegels, waardoor de ruimte een killere uitstraling krijgt. Vandaag zien we meer houtstructuren, kurk en schilderwerk in warme kleuren. Die verschuiving van witte tinten naar donkere kleuren is een duidelijke trend. Ook bij de kranen maakt het klassieke chroom plaats voor warme tinten zoals zwart, goud en koper.”

Doe het met een vakman

“Het klinkt als een cliché, maar bij Van Marcke hebben we voor elk budget een oplossing in huis. We kunnen een mooie badkamer uitwerken voor 3.000 euro of eentje van 20.000 euro met een hammam of sauna erbij. De prijs hangt ook af van je btw-tarief. Wie een woning ouder dan 10 jaar renoveert, betaalt slechts 6 procent. Let wel: dat geldt alleen als je werkt met een vakman. Dat raden we trouwens altijd aan. Wij brengen je in contact met betrouwbare installateurs uit je regio, die de nodige ervaring hebben om jouw specifieke project perfect uit te voeren.”

Spring eens binnen

Heb je bouwplannen of is jouw bestaande badkamer aan vervanging toe? Eén adres: de Van Marcke Inspirations bij jou in de buurt. De voorbije jaren zijn negen Van Marcke-winkels vernieuwd of gerenoveerd. Loop eens langs bij Van Marcke Inspirations voor de laatste trends op het vlak van badkamers, keukens én verwarming en ontdek meteen de Batibouwvoorwaarden.