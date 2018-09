Livios Magazine Gesponsorde inhoud 4 redenen om je gevel een update te geven Aangeboden door Deceuninck

14 september 2018

16u15 0 Wonen De gevel van je woning is jouw visitekaartje aan elke voorbijganger. Maar er schuilt meer achter zo’n façade dan je denkt. Vier redenen waarom je alle baat hebt bij een nieuwe gevelbekleding.

1. Bij de tijd

De buitengevel van je woning bepaalt de eerste indruk en het gevoel dat je huis uitstraalt. Met een nieuwe gevel zorg je dat je woning meteen mee is met zijn tijd. Met de gloednieuwe Deceuninck Premium Vlak 200-gevelbekleding zet het bedrijf meer dan ooit in op eigentijdse gevelbekleding met afwerking tot in de kleinste details. De vlakke profielen passen naadloos in elkaar en zijn verkrijgbaar in vier donkere tinten. Zo ontstaat een strakke gevel die je woning een hedendaagse uitstraling geeft.

2. Extra centimeters

Soms komt het in de plannen van je huis aan op enkele centimeters. Een handige tip: wie zijn gevel renoveert, mag in Vlaanderen de rooilijn met maximaal 14 cm overschrijden. Dat geeft je heel wat extra mogelijkheden op vlak van afwerking. En je verliest geen ruimte in huis.

3. Lager energieverbruik

Wist je dat 20 à 25% van de warmte verloren kan gaan via de muur? Een nieuwe gevelbekleding is de uitgelezen kans om je woning in het nieuw te steken en om tegelijkertijd bij te isoleren. De gloednieuwe Premium Vlak 200-gevelafwerking van Deceuninck doet het allemaal: de robuuste gevelplank die toch licht in gewicht is, geeft zowel het uiterlijk als de energieprestaties van je woning een boost. Dankzij dit totaalisolatieconcept ben je klaar voor de toekomst.

4. Meer waard

Een goed geïsoleerde buitengevel verhoogt de waarde van je woning bij een eventuele verkoop. Een energetisch gerenoveerde gevel is een extra troef om je huis in de markt te zetten. Dat is interessant voor koper en verkoper: jij profiteert van de hogere verkoopprijs en de nieuwe bewoners genieten van het verhoogde comfort.

Denk aan je isolatiepremie

Werd je woning voor 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet of dateert je bouwaanvraag van voor 2006? Dan kom je wellicht in aanmerking voor de premie op buitenmuurisolatie. Als je in zee gaat met een erkend aannemer, levert je dit 15 euro per m² op. Meer info over de huidige renovatie-eisen vind je op www.vlaanderen.be.

Vraag nu je gratis staal aan

Wil je jouw nieuwe gevel graag eens van dichtbij zien en aanraken?

