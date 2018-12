4 eenvoudige tips voor minder lawaai in huis als je met kerst of oudjaar volk over de vloer krijgt Björn Cocquyt

10 december 2018

12u27 0 Wonen We wonen vandaag vooral in huizen met open leefruimtes. Dat heeft één groot nadeel: geluidshinder. Zeker als je in de eindejaarsperiode een grote groep vrienden of familie over de vloer krijgt, kan het erg lawaaierig worden. Gelukkig valt daar, vaak met kleine ingrepen, makkelijk iets aan te doen.

1. Een dubbele dosis accessoires

Kleine ingrepen maken meteen een groot verschil. Ga daarom voor een dubbele dosis accessoires. Wat extra foto’s aan de muur, een goed gevuld boekenrek, een grote plant, een schilderij, een kussentje meer in de zetel, … Ze absorberen allemaal een beetje het geluid, maar samen reduceren ze een flink aantal decibels.

2. Textiel is top

Gordijnen zijn een must. ‘Geplooide’ gordijnen breken de geluidsgolven en hoe dikker, hoe beter de demping. Tapijten helpen dan weer heel goed in hoge ruimtes. Ze verminderen de loopgeluiden al snel met 25 decibels én de weerkaatsingstijd van geluidsgolven wordt gehalveerd, waardoor er minder galm is.

3. Breng textuur op je muur

Als je van plan bent om je interieur in het nieuw te steken met een laagje verf, dan raden we toch aan om te kiezen voor behangpapier. En dan het liefste een papiertje met een grove textuur, zoals grasvezels. Hip in de seventies, maar ook nu opnieuw trendy. Dat geldt evenzeer voor kurk. Het natuurmateriaal is verwerkt in tegels die makkelijk aan te brengen zijn. Kurk is een uitstekende isolator. Een laagje van een millimeter heeft dezelfde isolatiewaarde als vier centimeter beton.

4. Geluidswerende deco

Verschillende fabrikanten specialiseren zich in geluidswerende decoratie en meubels. Zo heeft het Belgische BuzziSpace een uitgebreid gamma, van lampen tot zetels. Minder groot en dus goedkoper zijn de decoratieve vilten bloemen van Hey-Sign. Op www.flinders.be koop je ze vanaf 112 euro per stuk.