30.000 appartementen per jaar, maar amper nieuwe syndici: makelaars ongerust.

Bron: Livios 0 Wonen Stevenen we af op een tekort aan syndici? Vorig jaar kregen in ons land amper 20 personen de erkenning van syndicus uit handen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV). En dat terwijl ons appartementenbestand blijft groeien. Vooral de jobomschrijving lijkt mensen af te schrikken. De sector steekt nu een tandje bij om het beroep te promoten.

Thinkstock Wettelijk gezien mag iedere eigenaar binnen een appartementsgebouw de rol van syndicus op zich nemen. Maar lang niet iedereen beschikt over de nodige kwaliteiten.

Scheidsrechter

In elk appartementsblok moet er volgens de wet een syndicus rondlopen. Hij staat in voor de goede staat van de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Net als een scheidsrechter tijdens een voetbalwedstrijd zorgt hij voor een vlotte gang van zaken. Met respect voor de regels en in een gezonde sfeer.

Een voorbeeld: de gevel van een appartementsgebouw is aan een dringende renovatie toe. Het is de taak van de syndicus om de bewoners hier juist over te informeren, hen samen te roepen en tot een oplossing en financiering te komen via een drievierdemeerderheid. Maar er is meer.

Manusje-van-alles

Als syndicus ben je aanspreekpunt nummer één onder de bewoners, en dat 24 uur per dag. Een functie die een flinke portie stress en organisatie vraagt. Je moet namelijk over een aantal uitgesproken talenten beschikken. Een goede syndicus kent zijn weg binnen de boekhouding en rechtspraak, heeft de nodige technische bagage, maar is tegelijk ook psycholoog.

Een enorme boterham, en dat lijken de cijfers ook aan te tonen. Zo bericht de krant Le Soir dat vorig jaar amper 20 personen de erkenning van syndicus ontvingen uit handen van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (BIV).

De organisatie trekt dan ook aan de alarmbel, want intussen komen er elk jaar 30.000 appartementen bij in ons land. Tel die op bij de 1,3 miljoen bestaande flats en je weet dat een tekort de komende jaren best mogelijk is. Ook al is de situatie momenteel nog onder controle.

Imago

De sector hoopt alleszins dat het beroep niet aan waarde verliest. Wettelijk gezien mag iedere eigenaar binnen een appartementsgebouw de rol van syndicus opnemen (na verkiezing weliswaar). Maar lang niet iedereen beschikt over de nodige kwaliteiten. Met alle gevolgen van dien. Toch breekt nood soms wet, en dan is de minst slechte keuze soms de gemakkelijkste uitweg.

Zelf wil de sector er alles aan doen om de syndicus een nieuw imago aan te meten. Zo willen ze onder meer vastgoedstudenten beter informeren en sneller warm maken voor het beroep.

Lijkt de job van syndicus wel iets voor jou? Deze week vindt in Brussel het allereerste Salon van de Mede-eigendom plaats, gratis voor appartementsbewoners en professionals. Kijk voor meer info op www.salonvandemedeeigendom.be.

