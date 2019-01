3 kleuren die in 2019 onze interieurs veroveren Björn Cocquyt

01 januari 2019

11u00 0 Wonen Een nieuw jaar, een nieuw likje verf. Wie van plan is om in 2019 zijn huis te schilderen en graag de trends volgt, raden we aan om een van deze drie tinten te gebruiken. Het worden stuk voor stuk grote kleurenhits.

Spiced Honey

Akzo Nobel, het moederbedrijf achter verfmerken zoals Levis, riep Spiced Honey uit tot Kleur van het Jaar. “Spiced Honey bezit de kwaliteit om mee te evolueren met zijn omgeving: van tijdloos, als ze samengaat met andere naturellen, tot stimulerend en energierijk, in combinatie met een fris palet.”

Holy Terra

Boss Paints schuift Holy Terra naar voren als trendkleur. Het is een warme aardetint die verkrijgbaar is als verfkleur én als decoratieve pleister (claystuc). Er zijn negen bijpassende verfkleuren ontwikkeld die onderverdeeld worden in drie belevingswerelden: Crafted Living, Spiritual Living en Gallery Living.

Living Coral

Het bekende kleureninstituut Pantone zet in op Living Coral en zegt er dit over: “De kleur symboliseert onze behoefte naar optimisme en vreugdevolle bezigheden en het belichaamt ons verlangen naar speelse expressie. Ze is afkomstig uit de koraalriffen diep in de zee. Het is een plek die we normaal niet te zien krijgen, iets waar we steeds meer nood aan hebben, nu sociale media stilaan onze levens overnemen.”