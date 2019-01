21 gestapelde containers vormen de basis van deze waanzinnige woning Björn Cocquyt

23 januari 2019

17u11 4 Wonen We zullen wellicht nooit het geld hebben om er zelf in te wonen, maar kijken naar en dromen van een geweldig huis doen we allemaal graag. Daarom tonen we elke woensdag een waanzinnige woning. Deze week is dat een huis dat bestaat uit 21 gestapelde containers.

Containerhuizen worden wel eens voorgesteld als dé manier om goedkoop te bouwen, maar bij dit project in Brooklyn speelde budget duidelijk geen rol, gelet op de grootte van het hoekhuis dat zowat 7,5 meter breed en 30 meter lang is.

De architecten van Lot-EK wilden een monolithisch volume neerzetten als blijvende herinnering aan het industriële verleden van de snel veranderend buurt. Dat deden ze door 21 containers te stapelen en die diagonaal door te snijden. Zo ontstonden verschillende niveaus die allemaal een buitenruimte hebben.

Om binnen openheid te creëren, gingen zowat alle tussenwanden eruit, maar hier en daar zie je nog het typische geplooide staal.

De woning is samen met meer dan 60 andere bijzondere huizen opgenomen in het boek Homes For Our Time. Het is uitgegeven door Taschen, telt 456 pagina’s en kost 50 euro. Bestellen kan op www.taschen.com