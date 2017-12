130.000 euro winst! West-Vlaming verkoopt zelfbouwwoning voor dubbele van de prijs Gerry Klompers

Ben jij een beetje handig? Dan kan je nog een pak geld verdienen aan de bouw van je huis. Dat bewijst Spencer Duverger uit Wervik. Voor 150.000 euro bouwde hij eigenhandig een woning, die hij verkocht voor ruim 280.000 euro.

In 2010 viel Spencers oog op een bouwgrond van 330 m². “Ik kocht de grond via een sociale woonmaatschappij voor 25.000 euro. Het plan was zo snel mogelijk een huis te bouwen en alles met een pak meerwaarde te verkopen.” Het resultaat mag er zijn. Op amper een jaar tijd waren de bouwwerken afgerond. “Alles gebeurde tijdens weekends en vakanties. Beginnen om 6 uur ’s ochtends en meestal eindigen rond 7 uur ’s avonds. Mijn vriendin en vader hebben geholpen. Zo konden we heel wat besparen.”

In totaal investeerde Spencer 150.000 euro:

- 25.000 euro in de bouwgrond

- 125.000 euro in de bouwmaterialen, technieken en afwerking.

“Eerder dit jaar hebben we ons huis verkocht voor meer dan 280.000 euro. De schatter raamde de waarde zelfs eerst op 325.000 euro”, glundert Spencer.

Het geheim van Spencer?

Spencer is betonpompbedienaar en komt op veel werven. Dat bleek zijn grote geluk. “Daardoor kon ik veel vragen stellen aan aannemers en werfleiders, en tegelijk ook foto’s en aantekeningen maken. Ook belangrijk: we konden terugvallen op een uitstekende architect.”

Extra meerwaarde: volwaardige bovenverdieping

Het resultaat is een ruime vrijstaande woning met drie grote slaapkamers en een garage. “Boven kozen we nadrukkelijk voor een volwaardige bovenverdieping. Zo steeg de waarde van de woning bij verkoop.”

Ondanks de tienduizenden bespaarde euro’s, kon het volgens Spencer nóg een stuk goedkoper. “Onze badkamer kostte zo’n 8.000 euro, onze Dovy-keuken zelfs 21.000 euro.”

De ultieme bespaartips van Spencer?

• Ga met het bestek van je architect naar verschillende bouwhandels. Probeer zeker bij de groothandel. “Het verschil tussen de duurste en goedkoopste offerte bedroeg maar liefst 25%. Neem zeker je tijd om te onderhandelen met verschillende firma’s”, zegt Spencer.

• Laat meerdere offertes opstellen voor elke grote bouwpost: ruwbouw, elektriciteit, sanitair…

• Vergelijk ook de prijzen voor het huren van materialen. Spencer: “Gaten voor spots in je plafond? Bij een aannemer betaal je 80 à 150 euro per gat. Ik gaf enkel 30 euro voor de huur van de machine!”

• Kam het volledige gamma uit: “Onze oorspronkelijke gevelsteen kostte 80 euro per m². Een quasi gelijkaardige steen uit dezelfde fabriek amper 30 euro.”

• “Kijk ook naar toonzaalmodellen”, tipt Spencer. “Zo kochten wij onze houthaard voor 3.000 in plaats van 6.000 euro.”

Lenen. Verbouwen. Verkopen. Repeat.

Wat is Spencer– intussen met vrouw en twee kinderen – de komende jaren nog van plan? “Het geld van de verkoop hebben we opzijgezet. Intussen hebben we geleend voor de bouw van onze eigen woning. Begin maart beginnen we eraan. In tussentijd wonen we even in een huurwoning. Eens gesetteld in onze nieuwe woning, willen we opnieuw een huis kopen, zelf verbouwen en met meerwaarde verkopen.”

