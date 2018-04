10 haalbare klussen met de zomer in zicht: hoeveel vink jij er af? Gerry Klompers

25 april 2018

13u54

Bron: Livios 0 Wonen De lentemaanden zijn hét ideale moment om je woning en tuin zomerproof te maken. Deze tien populaire klussen brengen zelfs de minst ervaren doe-het-zelvers tot een goed eind. Bovendien krijg je er nog een gratis tip bovenop. Je plukt er meteen de vruchten van.

1. Geef je muren een frisse lik verf

Meer dan bij eender welke andere klus staat of valt de kwaliteit van binnenschilderwerken met een goede voorbereiding. Check of je pas bepleisterde muren voldoende droog zijn om te verven en geef oudere muren eerst een grondige reinigingsbeurt.

Daarna is het tijd om ramen, deuren en vaste elementen goed af te plakken, én om eindelijk de knoop door te hakken wat de kleur betreft. Voor lichte kleuren heb je – afhankelijk van de verf – meestal maar twee lagen nodig. Voor wit en felle, donkere tinten breng je beter drie lagen aan. Cruciaal voor een perfect resultaat zijn de temperatuur (17 à 18°C is perfect!) en de vochtigheidsgraad. En natuurlijk je materiaal: bespaar hier zeker niet op.

Aan de slag!

Tip: soms is het beter om twee lagen primer aan te brengen en een laag afwerking dan andersom. Je primer hecht namelijk een pak beter en is tegenwoordig ook verkrijgbaar in de kleur van je afwerkingslaag.

2. Haal je sloophamer boven

Heel wat verbouwers nemen de breekwerken voor eigen rekening. Het drukt de kosten en is perfect zelf te doen. Maar vergeet niet dat sommige muren een dragende functie hebben. Hetzelfde geldt voor oude schouwen. Bouw dus de nodige voorzichtigheid in en schakel bij de minste twijfel een expert in. Bovendien heb je een vergunning nodig voor het slopen van dragende muren. Ook populair: het uitbreken van houten vloerroosteringen of vloeren op volle grond.

Aan de slag!

Tip: in veel oude woningen zit asbest verborgen. Onderzoek welke materialen schadelijk zijn voordat je gaat breken.

3. Maak je woning stroomklaar

Sleuven en uitsparingen uitslijpen en -kappen voor elektriciteitsleidingen en inbouwdozen van stopcontacten en lichtschakelaars: it’s a dirty job, but someone’s gotta do it. Mits een beetje oefenen ben je hier zo mee weg en de lente is er de ideale periode voor: ramen open – tenzij je er nog geen hebt – en kappen maar! Zorg wel dat je meetwerk goed zit, je wil toch niet dat je lichtschakelaar op navelhoogte staat? Ook het vastzetten van de doosjes met metselspecie is goed zelf te doen.

Aan de slag!

Tip: beperk stofvreten tot een minimum. Draag een veiligheidsbril en mondmaskertje, houd een bouwstofzuiger in de buurt tijdens het slijpen of bevochtig de muur vooraf met een plantensproeiertje.

4. Laminaat leggen in een wip

Laminaat heeft de laatste jaren een mooie reputatie opgebouwd, vooral bij doe-het-zelvers. Zelfs met een beperkt aantal materialen ligt je vloer er in no time. Alles begint met een egale, propere ondergrond. Daarna is het de beurt aan een vochtwerende folie en een zachte, dempende tussenvloer. De planken zelf leg je volgens het principe van de fabrikant. Vaak gaat het om een simpel tand-, groef- en kliksysteem. Eindigen doe je met het zagen en plaatsen van je plintjes en overgangsprofielen voor onder de deuropeningen. Een goede verstekbak komt hier zeker van pas.

Aan de slag!

Tip: zorg dat de verschillende stukken tussenvloer even hoog en mooi tegen elkaar liggen. Zo vermijd je achteraf vervelende bobbels onder je afgewerkte vloer.

5. Make-over met gipsplaten

Met gipsplaten blaas je op een propere manier nieuw leven in je ruimtes. Ze zijn bovendien heel gemakkelijk om te plaatsen tegen wanden en plafonds of tegen aangepast regelwerk. Je hebt niet meer nodig dan een breekmes, een (decoupeer)zaag en eventueel een schroefmachine en klopboor. Eens de plaatsing een feit is, moet je alleen nog de voegen en boorgaatjes mooi afwerken. Een likje verf of wandtegels? Jij bepaalt de final touch.

Aan de slag!

Tip: het is geen goed idee om gipsplaten af te werken als de woning nog niet wind- en regendicht is of onder koude of vochtige omstandigheden. Dit kan leiden tot barstjes ter hoogte van de voegen.

6. Pak je dak in

Een degelijke dakisolatie houdt stookwarmte binnen en zonnewarmte buiten. Hoog tijd om zowel je portemonnee als je comfort een grote dienst te doen. Zelf je dak inpakken met isolatiedekens is geen prettig werkje, maar wel haalbaar voor elk klusser.

Vermijd dat de minuscule woldeeltjes op je lichaam, in je ogen of keel terechtkomen. Kruip dus niet in korte broek en t-shirt je zolder op, maar draag de nodige bescherming.

Isolatiedekens komen tussen de kepers. De kiertjes en naden in de hoeken vul je op met stukjes isolatiewol of met gespoten PU-schuim. Met een dampscherm voorkom je dat vocht vanuit het huis in je isolatie terechtkomt. Belangrijk: dicht ook alle perforaties en kiertjes af met luchtdichte tape of mastiek.

Aan de slag!

Tip: laten je kepers niet toe om dik genoeg te isoleren, schroef dan tengellatjes van de gewenste dikte bovenop je kepers. Nog een gouden regel: zorg dat je isolatie niet uitpuilt en mooi vanzelf blijft zitten.

7. Regenwaterput in topvorm

Veel woningen beschikken vandaag over een regenwaterput die je eens in de vijf jaar moet reinigen. Een ideale lente- of zomerklus, want de kans is dan groter dat het water in je put laag genoeg staat. Een gewone tuinslang, handborstel, emmer en schepje volstaan om het aanwezige slib te verwijderen. De voorfilter bovenaan de put vangt het grofste vuil op dat door de regenpijp komt en heeft om het half jaar een onderhoud nodig. Zo niet, riskeer je heel wat bruikbaar regenwater te verliezen. Neem meteen ook je dakgoten onder handen!

Aan de slag!

Tip: laat de regenwaterput minstens een dag openstaan voordat je aan de slag gaat. Er is kans op zuurstoftekort doordat de ruimte heel lang dicht heeft gelegen.

8. Laat het gras maar groeien

Wie valt niet in zwijm voor een perfect gazon? In de periodes maart-mei en september-oktober maken je zaadjes het meeste kans om uit te groeien tot een mooie, verzorgde grasmat. Let wel: het mag zeker niet meer vriezen. Het meeste tijd kruipt in het onkruidvrij en zaaiklaar maken van je ondergrond. Het zaaien zelf doe je op een droge, windstille dag. Sproei ook zeker genoeg bij wanneer het lange tijd niet regent.

Aan de slag!

Tip: zaai, met de rug naar de wind, zowel in de lengte- als in de breedterichting: een halve dosis in de ene richting, een halve dosis in de andere richting.

9. Yes, eindelijk een oprit!

Gedaan met uitstellen, die nieuwe, mooie klinkeroprit komt er dit voorjaar nog. Een aantal gemotiveerde vrienden zijn geen overbodige luxe. Er kruipt namelijk flink wat graaf-, stort- en draagwerk in deze klus. Neem vooraf de tijd om de afmetingen van je afrit uit te tekenen. Ga je de klinkers kopen? Neem dan zeker je plan mee. Denk meteen ook na over het gewenste legverband en de boordstenen.

Aan de slag!

Tip: leg een kader met klinkers rondom de oprit om te vermijden dat er kleine klinkerstukjes op de rand komen te zitten.

10. Geniet van je eigen houten terras

Ga meteen aan de slag en geniet nog voor de zomer van je charmante houten terras. Richt je terras op het zuiden om maximaal zonlicht te vangen. Besteed extra aandacht aan de fundering, want die moet alle druk verdelen. Voorzie worteldoek zodat er straks geen onkruid door je houten planken groeit en laat altijd zo’n 10 cm ruimte tussen je terrasdek en de ondergrond voor voldoende ventilatie.

Aan de slag!

Tip: hout krimpt en zet uit. Schroef je planken, bij voorkeur tijdens de seizoenswisselingen, daarom wat bij.

Stel jouw klusvraag via de chat!

Zoek je een supersnelle oplossing voor jouw klusproblemen? Kies een klus, stel je vraag aan onze chatmedewerker en ontvang meteen een antwoord!