1 op 3 Belgen heeft interesse in slimme thermostaat

13 november 2018

10u00

Het aantal Belgen met een slimme thermostaat is vandaag nog eerder beperkt. Maar daar komt verandering in. Eén op de drie Belgen is geïnteresseerd in een slimme thermostaat, voornamelijk om energie te besparen. Dat blijkt uit een onderzoek van de bouwsite Livios bij 1.000 verbouwers.

Met een slimme thermostaat koppel je je cv-ketel aan het internet. Via een bijhorende app controleer je vanop afstand eenvoudig met je smartphone of je verwarming aan- of uitstaat. Om te peilen naar de aanwezigheid van slimme thermostaten in België en hoe ingeburgerd ze al zijn, organiseerde de bouwsite Livios een onderzoek bij 500 Nederlandstalige en 500 Franstalige Belgen tussen 25 en 65 jaar.

Bekender in Vlaanderen

Zowat twee op de drie Belgen heeft al eens gehoord van een slimme thermostaat. Het onderzoek toont aan dat het toestel bekender is in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel (72% t.o.v. 58%). En ook meer bij mannen en eigenaars van een woning. Toch is het aantal Belgen dat effectief een slimme thermostaat bezit bijna even hoog in alle regio’s (6 à 7%). Wat dan het ideale moment is om een slimme thermostaat te installeren? Daarvoor zien Belgen meerdere geschikte gelegenheden: bij het bouwen van een nieuwe woning, het stukgaan van de huidige thermostaat, bij een grondige renovatie of het vervangen van de verwarmingsinstallatie.

Op maat van jouw leefgewoontes

Er zijn steeds meer merken van slimme thermostaten beschikbaar op de Belgische markt. Niet verwonderlijk, aangezien je met zo’n toestel een bestaande woning zonder veel kosten slim kan maken. Vooral Boxx van Engie Electrabel, Nest en Honeywell zijn volgens de ondervraging geen onbekenden. Net als deze drie, zijn de meeste slimme thermostaten zelflerend en passen ze zich automatisch aan jouw huis en leefgewoontes aan om energie-efficiënt te verwarmen. Die energiebesparing is meteen ook de voornaamste reden waarom Belgen een slimme thermostaat overwegen, gevolgd door het opvolgen van het energieverbruik en het makkelijk aan- en uitschakelen van de verwarming.

Besparing van 10%

Hoeveel je effectief kan besparen met een slimme thermostaat? “Gemiddeld levert zo’n toestel je een besparing op van 10 procent”, legt Paul De Vylder uit, energie-expert bij Engie Electrabel. “Om nog extra te besparen, investeer je best in een slimme thermostaat die je een waardevol en gepersonaliseerd inzicht geeft in je verbruik. Zo zie je meteen waar de grootste verbruikers zitten. De beste besparing is tenslotte de energie die je niet verbruikt.”

Liever kopen dan huren

Je kan een slimme thermostaat op meerdere manieren in huis halen. Daarbij gaat de voorkeur bij de meeste Belgen naar het afsluiten van een energiecontract waarbij het toestel is inbegrepen (39%) en zelf een toestel kopen (30%). Huren is met 4% de minst populaire optie. Bij een eventuele aankoop geeft de prijs-kwaliteitverhouding de doorslag. Andere bepalende criteria: hulp bij de installatie en een draadloos gebruik.

Bijna de helft van alle ondervraagden koopt bij voorkeur een slimme thermostaat aan bij een energieleverancier. Op de tweede plaats staat de verwarmingsinstallateur als betrouwbaar verkoopkanaal. Elektronicawinkels en online webshops blijken minder relevant.

Vrees voor privacy

Eigen aan slimme toestellen is dat ze verbonden zijn met het internet. Een goede beveiliging is dan ook nodig om je privacy te garanderen. Een issue waar Belgen toch van wakker liggen. Zo vreest 4 op 10 voor zijn privacy en is 4 op 10 bang dat slimme thermostaten niet veilig zijn voor hackers. Opvallend, bij wie al een slimme thermostaat in huis heeft, ligt dat aantal aanzienlijk lager.

Privacy en databeveiliging zijn volgens energie-expert Paul De Vylder inderdaad belangrijk aandachtspunten bij de aankoop van een slimme thermostaat. “Bescherm je wifi-netwerk met een sterk paswoord dat minstens een cijfer en speciaal karakter bevat, zoals @, #, of &. Kies ook voor een systeem met de allerhoogste veiligheidsstandaarden en vraag na waarvoor jouw klantendata gebruikt wordt.”

