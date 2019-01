(Ver)bouwen in 2019? Op deze premies heb je recht Aaron Eerdekens

15 januari 2019

Ook in 2019 verandert er heel wat op vlak van premies. Zo kan je een nieuwe krijgen om je warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler te vervangen, smelten de verbeterings- en renovatiepremie samen en biedt de overheid je iets minder steun om je dak, zoldervloer of buitenmuur te isoleren. Bouwsite Livios geeft je een overzicht van de premies waar jij in 2019 recht hebt voor de bouw of renovatie van je woning.

Isolatiepremie

Ga je isoleren? Dan maak je aanspraak op een premie voor de isolatie van je dak, vloeren, buitenmuren, spouwmuren en voor je beglazing. Afhankelijk van de soort isolatie krijg je een premie van twee tot vijftien euro per m². Veel verandert er niet ten opzichte van 2018: voor de isolatie van je dak- of zoldervloer krijg je in 2019 vier euro per m² in plaats van zes, voor buitenmuurisolatie krijg je nog twee euro per m² in plaats van drie. Als je ramen voldoen aan de strengere beglazingseis maak je aanspraak op tien euro per m².

Nieuw: premie voor warmtepompboiler

Installeer je een nieuwe warmtepompboiler? Dan kan je vanaf 1 januari een premie van 400 euro aanvragen. Opgelet: de premie gaat de komende vijf jaar stilaan bergaf. Vanaf 2020 bedraagt de premie nog 300 euro. Van 2021 tot eind 2023 ontvang je nog maximaal 200 euro. Snel zijn is de boodschap!

Zonneboilerpremie verandert dan toch niet

Eerder kondigde de Vlaamse Regering aan de premie voor een zonneboiler te verlagen tot 375 euro. Dat gaat gelukkig niet door: ook in 2019 bedraagt de premie nog 550 euro.

Tip: Benieuwd op welke premies jij recht hebt? Zoek het op met de Premielinker.

Warmtepomp

De premie voor een warmtepomp verandert niet. Je krijgt nog steeds tot 4.000 euro voor een geothermische warmtepomp, 1.500 euro voor een lucht-waterwarmtepomp, 800 euro voor een hybride lucht-waterwarmtepomp en 300 euro voor een lucht-luchtwarmtepomp. Alle premies bedragen maximaal 40% van je factuur. In sommige gevallen kan je je premie verdubbelen, opnieuw met een maximum van 40% van je factuur.

Vervang je warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler

Is je eerste warmtepomp, warmtepompboiler of zonneboiler al versleten? Na 15 jaar kan je nu ook een premie aanvragen voor de vervanging van je zonneboiler of warmtepomp. Voor een warmtepompboiler kan dat zelfs al na 10 jaar. De levensduur van zo’n boiler is korter. Grijp dus niet zomaar terug naar fossiele brandstoffen en vraag je vervangpremie aan.

De totaalrenovatiebonus

Je hebt recht op de totaalrenovatiebonus als je binnen de vijf jaar drie investeringen doet uit een pakket van zeven opties (dak-, vloer-, muurisolatie, isolerende beglazing, ventilatiesysteem, zonneboiler, warmtepomp). De totaalrenovatiebonus is een extra bonus bovenop de individuele premies. In de onderstaande tabel van het VEA vind je een overzicht terug van alle energiepremies en hun voorwaarden.

Milieuvriendelijke kachel

Vervang je je oude steenkool- of houtkachel door een milieuvriendelijker exemplaar? Vraag dan vanaf begin 2019 je vervangingspremie aan. De premie bedraagt 25% van de totale kostprijs, met een maximum van 250 euro. Voor een sociale doelgroep bedraagt die 50% van de aankoopprijs met een maximum van 1.000 euro. Dit past in de ambitie om de uitstoot van hout- en pelletkachels en open haarden tegen 2030 te halveren.

De eengemaakte renovatiepremie

De verbeteringspremie en renovatiepremie versmelten vanaf 1 januari tot één aangepaste renovatiepremie. Hierin veranderen de inkomensvoorwaarden. Heeft je gezin een lager inkomen? Dan mag je alles ineens aanvragen of je aanvraag in twee delen opsplitsen. Je krijgt daarvoor maximaal tien jaar de tijd. Je facturen mogen ook twee in plaats van één jaar oud zijn. Verder is de premie niet langer vast. Afhankelijk van je inkomen bedraagt ze nu 20% of 30% van de kostprijs van de werken.

De E-peilpremie voor nieuwbouwwoningen

Voor nieuwbouwwoningen kennen de netbeheerders een globale E-peilpremie toe. Deze premie is bestemd voor de aangifteplichtige in het EPB-aangiftedossier. De E-peilpremie geldt alleen als je de aanvraag voor je stedenbouwkundige vergunning voor 2017 indiende en is afhankelijk van het E-peil dat je woning bereikt. Je kan de E-peilpremie aanvragen tot maximaal een jaar nadat je het EPC Bouw kreeg van je verslaggever.

