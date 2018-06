“Overgrote meerderheid van de bestaande woningen vervangen we beter door nieuwbouw” Tom Mondelaers

19 juni 2018

11u35

Bron: Livios 3 Wonen Een opvallende uitspraak van architect Kati Lamens, voorzitter van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV). Tijdens een debat van de Een opvallende uitspraak van architect Kati Lamens, voorzitter van het Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV). Tijdens een debat van de bouwsite Livios liet ze verstaan dat veel mensen hun huis beter slopen en opnieuw bouwen dan te investeren in een ingrijpende renovatie.

Er is een probleem met de renovaties in Vlaanderen. Amper 2% van de woningen voldoet aan de energiedoelstellingen op lange termijn. En het ziet er niet naar uit dat daar snel verandering in komt. Afgelopen week bleek nog dat we alsmaar minder energiepremies aanvragen en ook de renovatievergunningen zitten in het slop.

Zware kosten

Tijdens het Grote Energiedebat van Livios zochten de aanwezige specialisten de oorzaak in de eerste plaats bij de hoge huizenprijzen. Kati Lamens, architect en voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV): “Uit een peiling van NAV blijkt dat verbouwers een vijfde van hun budget in de verbouwing investeren. Wie 200.000 euro heeft, kan eigenlijk maar een woning kopen van 160.000 euro omdat hij nog 40.000 euro nodig heeft om het huis in orde te brengen qua energiecomfort. En dan spreken we nog niet over een nieuwe keuken en andere extra’s. Dat beseffen veel bouwheren niet.”

Te veel emotie

Jorn Van Herck, EPB-verslaggever en bestuurder bij het Overlegplatform voor Energiedeskundigen (OVED), ziet het maar al te vaak in de praktijk: “Mensen laten zich bij de aankoop te veel leiden door hun hart en te weinig door hun verstand. Ze komen ergens binnen en worden meteen overweldigd. Maar als ze meer aandacht zouden hebben voor technische en energetische aspecten, zouden ze die ballon kunnen doorprikken.”

Sloop en heropbouw

Bovendien rijst de vraag of het altijd wel zo verstandig is om veel te investeren in een bestaande woning. Niet altijd volgens Kati Lamens: “De overgrote meerderheid van de bestaande woningen kunnen we beter slopen en opnieuw bouwen. Alle maatregelen van de overheid, zoals de woningpas en het EPC+ (twee initiatieven die mensen ertoe moeten aanzetten om doordachter te renoveren, red.), hebben geen enkele zin als we tegelijkertijd niet inzetten op sloop en heropbouw, bijvoorbeeld met subsidies of fiscale maatregelen.”

Wist je trouwens dat wij, Belgen, op ruime voet wonen vergeleken met de rest van Europa?

“We moeten af van die ene individuele woning die verbouwd wordt en opnieuw twintig jaar blijft staan, terwijl er hele wijken in het verleden veel te royaal gebouwd zijn. Die zouden we beter volledig slopen en twee of drie keer zoveel woningen in de plaats bouwen”, aldus Kati Lamens.

Diep in de schulden

Stijn Verbeke, specialist energiezuinig bouwen bij EnergyVille/VITO, zit op dezelfde lijn: “Het is een boutade dat de prijs van vastgoed enkel bepaald wordt door de ligging. Maar vandaag zijn er veel mensen die zich diep in de schulden steken voor een woning die het eigenlijk niet meer waard is.”

Heb jij (ver)bouwplannen? Lees het volledige verhaal nu op Livios.

Inspiratie nodig voor een make-over van je gevel: wat dacht je hiervan?