“We moesten ramen openzetten in januari!” Koeltechniekers beleven gouden tijden dankzij dikke isolatie

Bron: Livios 0 Wonen Heb jij het ook moeilijk om je nieuwbouw of grondig gerenoveerde woning koel te houden? Je bent niet alleen! De verkoop van lucht-luchtwarmtepompen is op twee jaar tijd met 66% gestegen. Grootste oorzaak: de steeds dikkere isolatiepakketten in onze muren, vloeren en daken. “Mensen reageren altijd verwonderd, ze dachten écht dat hun huis fris zou blijven in de zomer”, getuigt installateur Dave Verhofstadt op de bouwsite Heb jij het ook moeilijk om je nieuwbouw of grondig gerenoveerde woning koel te houden? Je bent niet alleen! De verkoop van lucht-luchtwarmtepompen is op twee jaar tijd met 66% gestegen. Grootste oorzaak: de steeds dikkere isolatiepakketten in onze muren, vloeren en daken. “Mensen reageren altijd verwonderd, ze dachten écht dat hun huis fris zou blijven in de zomer”, getuigt installateur Dave Verhofstadt op de bouwsite Livios

Lucht-luchtwarmtepompen zitten in de lift. De verkoop van multisplitsystemen, voor het verwarmen en koelen van woningen, steeg van 7.562 stuks in 2015 tot 11.424 vorig jaar. Een stijging van ruim 66%. Dat blijkt uit cijfers van UBF-ACA, de Belgische vereniging voor koude en luchtbehandeling. Het succes van dit soort warmtepompen heeft meerdere oorzaken. We bouwen compacter en wonen vaker op een appartement, waardoor we nood hebben aan een efficiënte ruimteverwarming die snel reageert op het moment dat we thuis zijn. Maar een nog veel belangrijkere oorzaak is volgens insiders de oververhitting als gevolg van de strenge isolatie-eisen.

Spectaculaire groei

Installateur Dave Verhofstadt weet waarover hij spreekt. Zijn bedrijf Frigo-Techniek in Brasschaat, 50 jaar geleden opgericht door zijn vader, noteert momenteel groeicijfers van 30% per jaar. “En dat is vooral te wijten aan de problematiek van oververhitting. Vroeger kregen we één of twee prijsaanvragen per week, nu belt er elke dag wel iemand voor een airco. Bovendien verkochten we vroeger quasi alleen in de zomer airco’s, terwijl onze verkoop nu het jaar door stabiel blijft. En het grappige is dat mensen altijd verwonderd reageren, ze dachten écht dat hun huis fris zou blijven in de zomer zoals hun architect beloofd had.”

Ramen open in januari

Dankzij de hoge isolatie-eisen is oververhitting dan ook het hele jaar door een reëel risico. Gerry Klompers, redacteur bij Livios, woont sinds enkele maanden in een nieuwbouw in Diepenbeek. Hij ondervindt aan den lijve hoe snel de temperatuur oploopt in zo’n goed geïsoleerde woning. “Toen we in oktober verhuisden, stond de vloerverwarming al aan. Maar als het dan een dag niet echt koud is buiten, schiet de temperatuur meteen de hoogte in. Zeker als de laagstaande zon binnen schijnt. Maar ook in de wintermaanden wordt het soms te warm. Vorige week hebben we de ramen nog moeten openzetten. En dat in januari!”

Interne warmtewinsten

Lieven Verstaen, productmanager bij Daikin, de Belgische marktleider in lucht-luchtwarmtepompen, is niet verwonderd. “Mensen kennen het belang van zonwering, maar ze houden geen rekening met interne warmtewinsten van huishoudtoestellen, bijvoorbeeld tijdens het koken, en de opwarming door aanwezigheid van personen. In goed geïsoleerde huizen is het bovendien vaak moeilijk om de temperatuur naar beneden te krijgen omdat de warmte gevangen zit in het luchtdichte huis. De woningventilatie biedt met haar lage debiet en de warmterecuperatie (bij systeem D, red.) geen oplossing.”

Dave Verhofstadt bevestigt. “Wij hebben met ons gezin onlangs opnieuw gebouwd, met een K-peil van 32. Zeer goed geïsoleerd dus. Maar als er volk op bezoek komt, zetten we direct de deuren open. Het wordt gewoon veel te warm anders.”

