“Ketelonderhoud van minder dan een uur kan niét”

14 november 2018

15u28 0 Wonen Het onderhoud van je gas- of stookolieketel is noodzakelijk en zelfs verplicht. Maar wat gebeurt er precies tijdens zo’n afspraak? En wat verwacht de installateur van jou? Verwarmingsspecialist Dirk Artois zit al 36 jaar in het vak. Hij laat je meekijken over zijn schouder en geeft zijn beste tips & tricks, zodat je verwarmingsketel nog lang in topvorm blijft.

7.30 uur: planning

Dirk en zijn drie werknemers starten de dag met een duidelijke briefing. 90% van de tijd zijn ze bezig met het onderhouden en vervangen van verwarmingsketels. “We plannen meestal zo’n vier onderhoudsafspraken per dag in. Dat is meer dan genoeg om voldoende kwaliteit te kunnen garanderen tijdens de werken. Een degelijk nazicht duurt minstens anderhalf tot twee uur. Zo kunnen we alles tot in de puntjes nakijken.”

Tip van Dirk: “Een onderhoud van dertig minuten is géén goed onderhoud. De kans is groot dat je ketel niet eens geopend werd. Als installateur hebben we zelfs de verantwoordelijkheid om alles rond de ketel te bekijken (expansievat, druk, filters, leidingen…). Bespaar dus niet op werkuren, want achteraf ben je een veelvoud kwijt als je verwarmingsinstallatie het vroegtijdig begeeft.”

8.20 uur: vragenronde en onderhoudsattest

Dirk komt aan bij zijn eerste klant van de dag. Na een korte kennismaking legt hij de bewoners een aantal vragen voor. “Ik pols of alles nog normaal werkt op dit ogenblik en of er de voorbije periode problemen zijn geweest. Tegelijkertijd kijk ik het meest recente onderhoudsattest na. Zo kan ik nagaan hoe en vooral wanneer het laatste onderhoud gebeurd is, en of alles toen in orde was.”

Tip van Dirk: “Heel wat problemen ontstaan door het verkeerd instellen van de thermostaat, vooral in de tussenseizoenen. Hoe meer je aanpast, hoe langer het achteraf duurt om te corrigeren. Niet zeker hoe de sturing van jouw installatie werkt? Bel gewoon je installateur.”

8.30 uur: eerste meting

Tijd om aan de slag te gaan. “Eerst meet ik onder andere de druk en de uitstoot (CO, CO2, rookgastemperatuur, druk in het afvoerkanaal…) van de installatie. Dat gebeurt met een toestel dat de rookgassen analyseert. Zo krijg ik een goed zicht op de kwaliteit van de verbranding en op het rendement van de ketel. In dit geval meet ik ook de stookoliedruk en kijk ik alle leidingen en filters goed na.”

Tip van Dirk: het rendement van je installatie moet minstens 90% bedragen. Ligt dat bijvoorbeeld maar op 80 of 85%, dan wijst dat op problemen.”

8.45 uur: installatie reinigen

Elke ketel vergt een specifieke aanpak, voorgeschreven door de fabrikant. Ooit was dat anders, herinnert Dirk zich. “Vroeger kon je met de borstel door je ketel gaan en dat was het dan. Bij deze stookolieketel moet ik de kanalen reinigen, vervolgens stofzuigen en nog eens naspoelen met water. Ook de sifon en de brander krijgen een reiniging. Ik vervang ook standaard de sproeier en de ontstekingselektrodes. Dit alles hoort bij een goed onderhoud.”

9.15 uur: afsluiten en tweede meting

Eens je verwarmingsketel en brander schoon zijn, moet je installateur – indien nodig – alles weer zorgvuldig afsluiten met nieuwe dichtingen. “Alles moet perfect rookgasdicht zijn.”

9.30 uur: eindmeting en overhandigen nieuwe attesten

Tijd voor de tweede (definitieve) meting. “Indien nodig regel ik de brander bij volgens de voorschriften. Deze zitten bij het instructieboekje van de verwarmingsketel. Hierna stel ik het nieuwe verbrandings- en reinigingsattest op. Dit mail ik na de controle meteen door naar de klant. Dat is trouwens verplicht.” “Tot slot kijk ik het hydraulische gedeelte (vuilfilter, condenspomp, expansievat en de werkingsdruk) nog even na. In sommige gevallen moet ook je schoorsteen een reinigingsbeurt krijgen.”

Tip van Dirk: “Als bewoner ben je wettelijk verplicht om naast het instructieboekje ook de attesten van de allereerste opstart bij de ketel te bewaren. Met deze formulieren verklaarde de installateur hoe de oorspronkelijke installatie eruitzag en hoe die presteerde bij de eerste ingebruikname. Hou ook best de twee laatste onderhouds- en reinigingsattesten in de buurt.

9.45 uur: afronden

Tijd om afscheid te nemen. “Ik informeer de klant nog even over de uitgevoerde werken. Als de installatie niet conform de wetgeving blijkt, overlopen we samen de opties om alles in orde te brengen. Maar het is aan de klant om actie te ondernemen. Uiteindelijk gaat het om zijn eigen comfort en gezondheid.”

