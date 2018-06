"Interieur ondergeschikt aan fantastische omgeving": kijk binnen in deze authentieke villa in Duinbergen Bjorn Cocquyt

09 juni 2018

03u00 0 Wonen De villa van de familie Demuynck is een van de weinige resterende authentieke kustwoningen met frontaal zeezicht. Om alle aandacht op de bijzondere omgeving te vestigen, is het interieur zo sober mogelijk gehouden.

De voorbije decennia werden massaal veel huizen langs de dijk met de grond gelijkgemaakt om plaats te ruimen voor flatgebouwen met zo veel mogelijk verdiepingen. Het was ongetwijfeld ook het lot van villa Petit-Thier geweest, maar de familie Demuynck kon daar een stokje voor steken. «Mijn ouders zagen toevallig als eersten dat deze woning te koop stond, en nog voor promotoren de kans kregen om de eigenaars te contacteren, hadden wij al een akkoord met hen bereikt. Sommige ontwikkelaars bleven daarna aandringen en boden meer geld aan dan wij betaalden, maar we hebben geen seconde overwogen om daarop in te gaan», zegt Florence.

Je hebt 15% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN