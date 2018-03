Puddingpraatjes Gesponsorde inhoud “Ewa ja” en andere uitspraken waarmee je scoort bij je kids Aangeboden door Imperial

20 maart 2018

13u00 0 Wonen Het ene moment vliegen de Pokémonkaarten ons om de oren, dan weer de fidget spinners en ‘dabs’: de speelplaats-hypes zijn nauwelijks bij te houden voor kinderen, laat staan voor volwassen buitenstaanders. Wij namen poolshoogte aan de schoolpoort, zodat jij als ouder straks nog vlotter kan meepraten met de laatste trends.

“Ewa ja!”

Het Antwerpse rappersduo SLM zag hun lyrics “Het leven is niet eerlijk, ewa ja” vorig jaar vlotjes integreren in het speelplaatsjargon. “Ewa ja” (wat zoveel wil zegge, als “tja, het is nu zo”) schopte het zelfs tot kinderwoord van het jaar. Ideaal om die hippe winner er dus zelf ook eens lekker nonchalant uit te flappen. Met een welgemikte “wajo” (het nieuwe “amai”) of “episch” (geweldig) zul je de kindermondjes eveneens doen openvallen.

“Ik heb een geweldig receptje gevonden voor slijm!”

Slijmen op school kreeg het voorbije jaar een heel nieuwe betekenis. Tijdens de pauze worden er massaal potjes slijm en ‘putty’ (het kneedbare goedje uit de jaren ’80 dat vandaag een comeback maakt) uit schooltassen gevist. Van glitter tot fluo tot glow in the dark. Maar wist je dat je met wat huis-, tuin- en keukenmiddeltjes en YouTubefilmpjes makkelijk zelf slijmcreaties brouwt? Duik in het internet en je kasten (Shampoo! Maïzena! Wasmiddel!) en slime away!

“Dabben is echt zoooo 2017!”

Ken je ‘m nog, die vreemde dance move die eruitziet alsof je lekker dramatisch in je armholte hoest? De ‘dab’ -met roots op het voetbalveld en in de hiphopscene- heeft tot op heden nog geen waardige opvolger. Voor zover wij weten, tenminste. Pols daarom eens bij je nageslacht naar de nieuwste speelplaats-choreo of… moedig hen aan er zelf één te bedenken!

“Fidget spinner beu? Zal ik je leren bikkelen?”

Trends lanceren is zoveel leuker dan ze blind volgen. Nu de fidget spinner-hype op z’n laatste benen loopt, is het tijd voor iets nieuws. En waarom niet een speelpleinhit uit vervlogen tijden opnieuw lanceren? Haal je oude metalen bikkels of springelastiek van de zolder: wie weet worden die klassiekers straks the next big thing…

“Kijk, ik heb ook stippen op mijn hand”

Geruggensteund door een heus ‘ManiPest’ en tal van BV’s werden 4 stippen op je hand onlangs gelanceerd als dé move tegen pesten. Ook na de officiële Week tegen Pesten zullen de betekenisvolle stippen hopelijk nog lang nazinderen binnen en buiten de klasmuren. Dus, ga aan de slag met stiften en word ook als mama of papa bondgenoot van de Stip It-community.

