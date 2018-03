«Elke B-locatie kan een A-ligging worden» Van stadskanker tot hotspot Bjorn Cocquyt

17 maart 2018

05u00 0 Wonen De gemiddelde prijs van een appartement in Vlaanderen steeg vorig jaar tot 220.000 euro. Voor een nieuwbouw betaal je een pak meer, en al zeker in de stad. Toch kun je ook daar nog betaalbaar wonen. Deze flat met drie slaapkamers en groot terras kostte 210.000 euro all-in, met dank aan de ‘mindere’ locatie: de wijk Dam aan Park Spoor Noord in Antwerpen.

Tegen 2030 zal Vlaanderen 6,6 miljoen inwoners tellen, een bevolkingsgroei die vooral in de steden flink voelbaar zal zijn. Zo zal Antwerpen 13% meer inwoners tellen dan in 2015 en zullen er bijna 600.000 Sinjoren zijn die een dak boven hun hoofd nodig hebben. Door de grote vraag en de grondschaarste zullen de huizen alleen maar duurder worden.

Evolueren we naar een maatschappij waarin een eigen woning een privilege is voor de welgestelden? Zo’n vaart hoeft het niet te lopen, want op verschillende plaatsen in ’t Stad zijn er nog heel betaalbare woningen te koop. Die bevinden zich uiteraard niet in het hippe Zurenborg of in de schaduw van de kathedraal. «Wij gaan op zoek naar gronden in de op dat moment eerder verwaarloosde buurten», vertelt ontwikkelaar Philippe Janssens van Immpact. «Die zijn goedkoop omdat er amper interesse voor bestaat. Door er een project met vijftig tot honderd appartementen te bouwen, bedingen we scherpere prijzen. Die twee elementen en een kleinere winstmarge zorgen ervoor dat we nieuwbouwappartementen met twee slaapkamers voor 160.000 euro kunnen aanbieden. Die prijzen zijn vergelijkbaar met die van de huizen in diezelfde omgeving als waar wij bouwen. Het grote verschil is dat die woningen er vaak al tientallen jaren staan en dringend aan renovatie toe zijn.»

Vooral buurtbewoners

Wie in die buurt iets zoekt om te kopen, heeft zijn keuze snel gemaakt. «De buurtbewoners zijn vaak de eerste kopers, maar zo’n nieuwbouwproject werkt vaak aanstekelijk en kan, als onderdeel van een groter plan, een hele wijk opwaarderen. Dus de aanvankelijk mindere, zogenaamde B-locatie is relatief, want op termijn wordt het een A-locatie waar alles in waarde stijgt. De appartementen die we twaalf jaar geleden in de Bredastraat verkochten voor 89.500 euro, zijn vandaag 60 tot 80 procent meer waard.»

Een mooi voorbeeld van een voormalige stadskanker die aan het uitgroeien is tot een hotspot is de wijk Dam aan Park Spoor Noord. De industrie trok er al lang geleden weg, maar pas de jongste jaren gingen de vele hangars tegen de vlakte en werden ze — nog steeds — vervangen door woningen. Dankzij het park, op de plek waar ooit een massa sporen naar het rangeerstation van de NMBS leidde, genieten ze van een weids uitzicht dat uniek is in de stad.

Hoewel je hem eerder in een exclusieve penthouse op een toplocatie zou verwachten, woont Philippe Janssens er zelf in een van de appartementen die hij met Immpact bouwde. Ooit begonnen als hulpje van een metselaar is luxe niet aan Janssens besteed. Hij rijdt met een Golf en heeft genoeg aan een bescheiden woning. De hoekflat op de vierde verdieping, waar zijn kinderen om de veertien dagen een week verblijven, is 95 m² groot en telt één grote en twee kinderkamers. Het appartement is een van de duurste van het gebouw en kostte, alles inbegrepen, 210.000 euro. «Ik ben een echte stadsmus en woon hier bijzonder graag. Door de ramen rondom heb ik een prachtig uitzicht over de omgeving met de Lichttoren en wat verderop de torens van ’t Eilandje. Ook het park dat de stad aanlegde, is geweldig. Eigenlijk heb ik een gigantische tuin die ik niet eens zelf moet onderhouden. Bij mooi weer geniet ik dubbel vanop mijn terras.»

Het appartement heeft een lange gang met aan de ene kant de drie slaapkamers en aan de andere kant een badkamer met bad en douche in één en dubbele wastafel, een apart toilet en een berging. Het valt op dat er in die laatste drie ruimtes niet beknibbeld is op vierkante meters. «Appartementen worden almaar kleiner, maar hoeven niet aan comfort in te boeten als er goed wordt nagedacht over invulling. Een apart toilet, een badkamer waar je tegelijk met z’n tweeën in kan en een berging waarin je veel spullen kunt opbergen maken de woonbeleving een stuk aangenamer.»

Designklassiekers

De gang geeft uit op de woonkamer, met rechts een basic witte keuken met een eettoog in het verlengde van de waszone en links de eet- en zithoek die baden in het licht. De parketvloer — niet standaard — en een reeks designklassiekers kleden de kamer mooi aan. De Lounge Chair met Ottoman-voetensteun van Eames, de Coffee Table van Noguchi, de marmeren tafel van Saarinen, de stoelen van Verner Panton... zijn stuk voor stuk ontwerpen die decennia na hun lancering nog niets aan schoonheid ingeboet hebben.

Starterswoning

De kans is klein dat er in andere appartementen die Immpact bouwde, ook zulke dure meubels staan, maar daar gaat het niet om. «De essentie is dat de aankoopprijs van het appartement binnen het budget van een ruim publiek ligt. Het geeft mensen de kans om op te klimmen op de sociale woonladder, om de overstap te maken van de huur- naar de eigendomsmarkt. Voor jonge gezinnen zijn het ideale starterswoningen. Als ze later met hun kinderen verhuizen, kunnen ze dit met een mooie meerprijs verkopen, terwijl ze anders waarschijnlijk duizenden euro aan huur hadden betaald.»

Praktisch

De bewoners: Philippe Janssens (54) en zijn kinderen Max (17) en Margot (18)

Locatie: Park Spoor Noord, Antwerpen

Oppervlaktes: 95 m² (bewoonbaar) en 20 m² (terras)

Aankoopprijs: 210.000 euro, inclusief btw en kosten

Bouwjaar: 2014

Meer info: www.immpact.be

Flat in feiten

Onzichtbare haard: Een haard zorgt voor extra sfeer in de woon-kamer. Het gaat niet om een traditioneel model, maar wel een die brandt op bio-ethanol. Omdat die geen rookgassen veroorzaakt, is een afvoer-kanaal overbodig. Ideaal dus voor in een appartement. Als de haard niet brandt, zie je alleen een metalen strook in het tv-meubel.

Spiegel: Als je vanuit de woonkamer in de gang kijkt, hangt er op het einde een hele grote spiegel van vloer tot plafond. Die doet de gang er twee keer zo lang uitzien en dat versterkt de indruk dat je je in een riante woning bevindt.

Wit: Een bekend trucje om het ruimtegevoel te vergroten, is het gebruik van wit. Zowel de muren als de plafonds kregen een laagje witte verf en ook heel wat meubels en textiel zijn wit. De lichtdoorlatende gordijnen creëren ook een veel opener gevoel dan gordijnen uit een zware stof.