“Eisen voor nieuwbouw hebben eindpunt bereikt.” Overheidsdienst schept duidelijkheid Tom Mondelaers

07 juni 2018

10u10

Bron: Livios 0 Wonen Na 2021 zullen de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen niet meer strenger worden. Dat bevestigde Geert Flipts van het Vlaams Energieagentschap (VEA) tijdens het Grote Energiedebat van Na 2021 zullen de energie-eisen voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen niet meer strenger worden. Dat bevestigde Geert Flipts van het Vlaams Energieagentschap (VEA) tijdens het Grote Energiedebat van de bouwsite Livios . “De sector en de bouwers hebben zich aangepast, nu moeten we kijken of we wat kunnen vereenvoudigen.”

Onlangs trok architect en energieconsulent Luc Dedeyne op Livios aan de alarmbel. Hij stelt dat de energieprestatieregelgeving leidt tot discussies, tijdverlies en een inefficiënte manier van werken. Geert Flipts, communicatieverantwoordelijke van het Vlaams Energieagentschap (VEA), nuanceert. “Kijk waar we vandaan komen: we zijn in 2006 gestart van bijna niets en hebben geprobeerd om een zo eerlijk mogelijke wetgeving in de markt te zetten, waardoor bouwers en bij uitbreiding heel de bouwsector, veel beter zijn gaan bouwen. Van een E-peil van 100 in 2006 zijn we geëvolueerd naar gemiddeld E35 à E40. Maar complexer dan vandaag hoeft het inderdaad niet te worden.”

Eindpunt bereikt…

Volgens Flipts is met de BEN-norm (E30, de eis voor nieuwbouw vanaf 2021) een eindpunt bereikt. “De sector en de bouwers hebben zich aangepast, nu moeten we kijken of we de komende jaren of na 2021 wat kunnen vereenvoudigen.” Kati Lamens, architect en voorzitter van Netwerk Architecten Vlaanderen, hoort het hem graag zeggen. “Voor ons mag het eindelijk stoppen, de echte uitdaging ligt bij de renovaties.” Jorn Van Herck, EPB-verslaggever en bestuurder bij het Overlegplatform voor Energiedeskundigen, deelt die mening: “We hebben het onderste uit de kan gehaald. Met extra zonnepanelen is het mogelijk om van E30 naar E20 te gaan, maar op het vlak van isolatie en technieken is de grens stilaan bereikt.”

… of toch niet?

Een ander geluid horen we bij Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie-efficiëntie en groene warmte bij Bond Beter Leefmilieu. Volgens hem is de BEN-norm voor nieuwe woningen nog niet streng genoeg. “Onze ambitie moet zijn om helemáál energieneutraal te bouwen. Als we tegen 2040 onze CO2-uitstoot met 60% willen terugdringen, zoals vooropgesteld in het klimaatakkoord van Parijs, is elke extra belasting eigenlijk te veel.”

Dirk Verbeeck, adviseur duurzaam bouwen bij Kamp C: “Tot vorig jaar mocht een BEN-woning 70 kWh/m² per jaar verbruiken. Dat is een pak hoger dan de passiefhuisnorm van 15 kWh/m². En er zijn genoeg architecten en bouwbedrijven die elke dag bewijzen dat passief bouwen met een luchtdichtheidsscore van 0,6 (de eis van de passiefhuisstandaard, red.) perfect mogelijk is.”

Lees deel 1 van Het Grote Energiedebat op Livios.

