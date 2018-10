“Bij bezoek aan kijkwoning zagen we hoe ruim ons huis zou zijn” Jolijn Vandebeek

12u10 0 Wonen Schrik jij bij het idee om een woning op plan te kopen? Dan loont een bezoekje aan een kijkwoning écht de moeite. Dat ondervonden ook Wendy en Brecht. Ze gaven hun ogen de kost in een kijkwoning van Durabrik en kregen zo een goed idee hoe hun huis er zou uitzien. “De kijkwoning gaf de doorslag. De ruimte en afwerking overtuigden ons”, vertelt het koppel.

Een woning op plan kopen… Dat is gewaagd, denk je misschien, want je weet niet goed hoe je woning er uiteindelijk zal uitzien. Toch hadden Wendy en Brecht al een goed beeld van hun toekomstige woning voordat ze aan hun bouwavontuur begonnen. “We kochten een huis op plan bij Durabrik in Begijnendijk”, vertelt Brecht. “Het is natuurlijk niet zo gemakkelijk om je de ruimte in te beelden, maar ons bezoek aan een van de kijkwoningen maakte veel duidelijk. Toen we de plannen naast elkaar legden, merkten we meteen hoe ruim ons huis zou zijn. Ook de afwerkingsgraad heeft ons overtuigd. Die zat qua prijs-kwaliteit zeer goed.”

Wendy en Brecht waren eerst niet op zoek naar een nieuwbouw, maar wel naar een instapklare woning met voldoende ruimte. Toevallig kwamen ze bij Durabrik terecht. “Ons huis is modern van stijl en heeft twee bouwlagen, waardoor we ook in de slaapkamers alle ruimte optimaal benutten. De zolder kan op termijn een extra leefruimte worden. Ook op de hal op de eerste verdieping is er nog plaats voor een bureau of speelhoekje. Die hal is heel breed en oogt extra ruim doordat het laminaat overal mooi doorloopt in de kamers”, vertelt het koppel, dat positief terugkijkt op het bouwproces. “We herinneren ons vooral de klantvriendelijkheid van iedereen met wie we contact hadden.”

Wat Wendy en Brecht het meest is bijgebleven? “De openheid over de prijs. Hierdoor hadden we een goed zicht op het kostenplaatje”, zegt Wendy. “Bij familie van ons kwam de ruwbouw alleen al duurder uit dan voorzien, dat wil je toch niet meemaken? Het lastenboek van Durabrik was gewoon heel realistisch, waardoor we een goed beeld hadden van wat we mochten verwachten.”

Ben jij op zoek naar een droomwoning? Bezoek dan net als Wendy en Brecht een kijkwoning om inspiratie op te doen. In Boortmeerbeek kan je binnenwandelen in een volledig afgewerkte, energiezuinige kijkwoning met zuidgeoriënteerde tuin. Voor deze halfopen woning liet Durabrik zich inspireren door de omgeving. De groene ligging van de woning en de zwarte en betongrijze kleuren op de gevel vallen op. Die twee elementen zijn doorgetrokken in het interieur. De betonvloer in de woonkamer met open keuken en zwarte metalen meubels zorgen voor een industriële look. Dat contrasteert mooi met de zachte houtaccenten, planten, kussens en tapijten die voor een warme toets zorgen. Ook in de traphal en slaapkamer trok Durabrik deze stijl door met zwarte en houten accenten.

In een afgewerkte kijkwoning in de Stichelgatstraat in Dilbeek toont Durabrik een halfopen woning. Ze beschikt over een grote leefruimte met open keuken. Op de eerste verdieping vind je drie slaapkamers en een bureauruimte. Onder de zolder is er nog een extra ingerichte kamer. Ideaal voor grote of nieuw samengestelde gezinnen. Voor de afwerking van de woning koos Durabrik voor natuurlijke materialen zoals linnen met zwarte en gouden accenten, wat de woning een luxueuze uitstraling geeft.