“15 tot 50 stiekeme verbruikers in huis”: zo snoei je in je stroomfactuur Gerry Klompers

09 oktober 2018

09u00

Bron: Livios 11 Wonen Kijken we naar onze energiefactuur, dan blijft stroom de duurste energiebron op de markt. Tegelijkertijd neemt het aandeel elektrische toepassingen fors toe. Hoe pak je jouw eigen thuisverbruik zo efficiënt mogelijk aan? Kijken we naar onze energiefactuur, dan blijft stroom de duurste energiebron op de markt. Tegelijkertijd neemt het aandeel elektrische toepassingen fors toe. Hoe pak je jouw eigen thuisverbruik zo efficiënt mogelijk aan? Bouwsite Livios vroeg aan energie-expert Paul De Vylder bij ENGIE Electrabel hoe je het best kan snoeien in jouw energiefactuur.

We verbruiken minder, maar…

We hebben meer elektrische toestellen dan ooit in huis. Gelukkig zijn ze enorm energiezuinig in vergelijking met vroeger. Met succes, want in tegenstelling tot de prognoses, daalt het Belgische elektriciteitsverbruik al tien jaar op rij, zo blijkt uit cijfers van netbeheerder Elia van begin 2018.

Toch maken elektriciteitskosten nog een goede 30% uit van je totale energiefactuur. Elektriciteit is de energiebron met het hoogste eindprijskaartje op de particuliere markt. In de toekomst ziet het er bovendien naar uit dat we met zijn allen meer elektriciteit zullen verbruiken. Denk maar aan het groeiende aandeel warmtepompen en elektrische wagens.

Het komt er dus op aan om op lange termijn zoveel mogelijk op elektriciteit te besparen. “Dat kan op twee manieren”, geeft Paul De Vylder aan. “Enerzijds door je eigen verbruik terug te dringen. Anderzijds door zelf stroom op te wekken via een zonnepaneleninstallatie.”

Lees ook: Dit zijn de grootste energievreters in huis

Zoek naar de grootverbruikers in huis

Zonnepanelen geven je de kans om je verbruik en dus ook je kosten stevig terug te dringen. Maar dat heeft niet veel zin als de grote stroomverslinders dag én nacht hun ding mogen blijven doen in je woning. Waar verstoppen ze zich en hoe schakel je ze uit?

Vervang oude elektrische toestellen

Koelkasten, diepvriezers, wasmachines, televisies,… zijn op korte termijn enorm energiezuinig geworden. Het groene A-energielabel is intussen geëvolueerd naar A+++. Begeeft je oude toestel het eindelijk? Kies dan meteen voor een energiezuinige vervanger. “Een besparing van 20 tot wel 50%”, geeft Paul De Vylder aan.

Verlicht energiezuinig

Het rijk van de gloei- en halogeenlampen is bijna uit. Deze grootverbruikers vervang je best meteen door energiezuinige ledverlichting. Deze verlichting is iets duurder in aankoop, maar gaat tien keer langer mee dan de traditionele lamp én is 90% energiezuiniger. “Tegen 2020 verlichten we wereldwijd voor 75% met ledverlichting. Hoog tijd om over te schakelen dus!”

Schakel sluimerverbruikers uit

Terwijl je ’s nachts ligt te slapen, blijven heel wat apparaten stroom verbruiken. “Een koelkast of diepvriezer uitschakelen is natuurlijk niet aangewezen. Door de temperatuur op respectievelijk 5°C en -18°C te laten staan, verbruik je het absolute minimum”, tipt De Vylder.

De televisie en decoder die op standby-modus staan, de digitale klok van je (microgolf)oven, de houder van je elektrische tandenborstel, het lampje van je koffiezetapparaat, … zijn een ander verhaal. “In elk huishouden zitten tussen de 15 à 50 van deze onnodige verbruikers. De waakstand maakt tot maar liefst 18% van je totale energieverbruik uit. ’s Nachts loopt dat zelfs op tot 25%. Omgerekend is dat jaarlijks een verschil van 80 tot 100 euro. Dat is maar liefst 30% meer dan tien jaar geleden.” Wat staat je te doen?

- Breng jouw nachtelijk en sluimerverbruik in kaart met een energiemeter;

- Trek zoveel mogelijk van deze apparaten uit het stopcontact;

- Met verdeelstekkers met aan-uitknop schakel je in een ruk verschillende onnodige verbruikers uit.

- Er bestaan zelfs apparaatjes die de elektriciteit onderbreken eens je toestel in standby-modus gaat.

Denk praktisch

Vele kleintjes maken een groot. Ook door een aantal gewoontes aan te leren, optimaliseer je jouw stroomverbruik. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

- Ontdooi je diepvriezer een of meerdere keren per jaar;

- Ben je twee of meer weken op vakantie? Maak je koelkast tijdig leeg en schakel deze uit;

- Steek je wasmachine en droogkast zo vol mogelijk;

- Zet het deksel meteen op je kookketel. Zo warmt je eten of water sneller op;

- Schakel je elektrisch vuur iets eerder uit bij het koken. Idem voor je oven.

Lees ook: Zonnepanelen installeren? Hier moet je op letten

Hulp van de zon

Zit de basis goed? Dan is het volgens De Vylder tijd om te investeren in zonnepanelen. “Je dekt er niet alleen groot deel van je verbruik mee, het verlicht ook je totale energiefactuur aanzienlijk. Bovendien zijn zonnepanelen productiever en betaalbaarder dan ooit”, merkt hij op. “Je verdient ze tussen de zes à tien jaar terug.”

Let wel: het precieze financiële plaatje is afhankelijk van het gewest waarin je woont. Zowel Vlaanderen, Wallonië als Brussel hebben hun eigen kader met een specifieke impact op je stroomfactuur.

“Via een terugdraaiende teller bespaar je 600 tot 800 euro vanaf het eerste jaar voor een gemiddelde installatie van 14 panelen. Grotere installaties leveren een nog grotere besparing op. Omdat zonnepanelen 25 tot 30 jaar meegaan, maak je minstens 20 jaar lang pure winst”, besluit Paul De Vylder.

Volgende week in deel 4 van het energiedieet: hoe verwarm je jouw woning op een zo efficiënt mogelijke manier?

Lees ook:

Zo ontmasker je een slecht geïsoleerde woning

Elektriciteit afgekeurd: dit zijn de meest voorkomende fouten

Je woning energiezuinig verlichten doe je met dit stappenplan