Zware regenbuien, maar soms ook zon in Wommelgem vandaag

Een fietsbel of een rinkelende sleutelbos: ZOO gaat vogels trainen om bij bepaald geluid naar verzorgers te vliegen

De vogels in de savannevolière van de ZOO, waar ook de buffels staan, krijgen een bijzondere training. Er vliegen 23 vogelsoorten rond, die elk een specifiek signaal moeten leren herkennen die hen naar de verzorgers doet vliegen. “Zonder deze oefeningen zouden we de vogels moeten opdrijven om ze te vangen, en dat is niet gemakkelijk én niet wenselijk”, klinkt het. Bezoekers van de ZOO kunnen de training volgen. Maar hoe gaat zoiets precies in zijn werk?