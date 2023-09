RECENSIE. Wowcrab: enkel voor de show

De filmpjes op Instagram waarbij mensen trots poseren met een langoustine die net uit een plastic zak op hun tafel is gekapt, zijn legio. ‘Seafood boil’ is een van de nieuwste hypes - een hoop zeevruchten rechtstreeks op tafel om te delen - en Wowcrab is het eerste restaurant in Antwerpen dat de ervaring aanbiedt. Onze lifestylejournalist ging proeven. Disclaimer: showgehalte 10 op 10, maar daar blijft het dan ook bij.