Zware brand in loods in Wommelgem: “Houd ramen en deuren gesloten”

Het gaat om een brand in de loods van een carrosseriebedrijf aan de Uilenbaan. De vlammen zijn van ver te zien, maar er vielen gelukkig geen gewonden. “Er is best wel zware rookontwikkeling die naar de autostrade drijft”, zeggen ze bij politiezone Minos. De wegpolitie gaat daar ook het verkeer doen vertragen. Verder is ook de Uilenbaan zelf afgezet vanaf de rotonde in Wommelgem tot aan de brug van de Wijnegemsesteenweg. De brandweer is volop bezig met de bluswerken. “Omwonenden houden best ramen en deuren gesloten”, klinkt het nog. Dat geldt trouwens ook voor het verkeer op de E313. Zij krijgen het advies om de ventillatie in hun wagen af te zetten.