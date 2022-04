Zo maak jij deze zomer van jouw straat een speelstraat in Wommelgem: “Minstens helft van de gezinnen moet akkoord zijn”

Een speelstraat is een openbare weg, of een gedeelte ervan, die tijdelijk en tijdens bepaalde dagen en uren wordt afgesloten met hekken voorzien van het verkeersbord ‘verboden te rijden’ met het onderbord ‘speelstraat’. De speelstraat wordt ingericht in samenspraak met de bewoners. Ze zijn bedoeld om kinderen tijdens de zomervakantie meer ontspanningsmogelijkheden te geven.

Er gelden enkele spelregels voor een speelstraat. Zo heeft jouw straat een overheersend woonkarakter zonder doorgaand verkeer, is de maximumsnelheid 50 km/uur of minder, rijdt de bus er niet door en gaat de helft van de gezinnen in de straat akkoord met het voorstel.

Volledig scherm Speelstraten geven kinderen tijdens de zomer extra ontspanningsmogelijkheden. © Joke Couvreur

In elke speelstraat worden ook minstens twee meerderjarige buurtbewoners aangeduid als peter of meter, hij/zij ontvangt van de jeugddienst een sport- en speelkoffer om tijdens de periode van de speelstraat te mogen gebruiken. Zij houden een oogje in het zeil en zorgen voor het plaatsen en opbergen van de nadarbarelen. De speelstraat is echter geen kinderopvang: ouders blijven verantwoordelijk voor hun kinderen en niet de peter of meter.

Bewonersenquête

Een speelstraat wordt schriftelijk aangevraagd met behulp van het aanvraagformulier. Dat formulier kan je verkrijgen bij de dienst vrije tijd of hier downloaden. Elke aanvraag moet het aanvraagformulier, met de gegevens van de meters en peters, de plaats, datum en openingsuren van de speelstraat bevatten. Ook de bewonersenquête moet aantonen dat de meerderheid van de bewoners zich akkoord verklaart.

De dienst vrije tijd onderzoekt of alle voorwaarden ingevuld zijn. Bij een gunstige beoordeling stuurt de dienst vrije tijd de aanvraag door naar de lokale politie. De politie geeft haar advies aan de dienst vrije tijd die vervolgens een advies formuleert aan het schepencollege.

