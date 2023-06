Zijn laatste tentoonstelling doet Paul Van Hoeydonck op z'n 97ste in eigen depot: “Een levende legende”

Wat als we allemaal van een stukje van Paul Van Hoeydonck zouden kunnen bezitten? Die vraag beroerde zo'n honderd zielen in The Factory in Wommelgem zondagnamiddag. Daar vond namelijk de expo ‘My Life in 10.000 Pieces’ van de kunstenaar plaats, gecureerd door goede vriend Axel Deaseleire. Met z’n 97 jaar op de teller zou het wel eens de allerlaatste tentoonstelling van de wereldberoemde artiest kunnen zijn.