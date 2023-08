Zeventig kinderen leerden spelenderwijs in Wommelgemse zomerschool

AWV heeft vergunning beet: vervanging beschadig­de brug in Vaart­straat komt weer stap dichterbij

Het Vlaamse Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft een vergunning voor het vervangen van de brug over de E313/E34 in de Ranstse Vaartstraat. Die brug raakte jaren geleden ernstig beschadigd toen een vrachtwagen de onderkant van het bouwwerk raakte. In de plannen voor de nieuwe brug is ook een ecoduct opgenomen.