Wommelgem toont zich solidair voor oorlogsslachtoffers in Oekraïne: iedereen vrijdag 11 maart welkom op vredescirkel op Kerkplaats

“De oorlog in Oekraïne woedt in alle hevigheid en veroorzaakt enorm veel lijden”, zegt Luc Van Elsacker van Pax Christi. “Overal in de wereld tonen mensen hun solidariteit met de slachtoffers en eisen ze een onmiddellijke stopzetting van deze gruwel. Wellicht zoek ook jij naar een mogelijkheid om je aan te sluiten in deze keten van verbondenheid tegen onrecht.”

Pax Christi roept op om overal in België tijdens de weekends stiltecirkels van solidariteit met en voor vrede in Oekraïne te organiseren. “Een stiltecirkel is een eenvoudig actiemiddel. Met de aanwezigen vorm je een cirkel en sta je stil. Op deze manier tonen we onze solidariteit met al wie lijdt door de oorlog in Oekraïne. We staan letterlijk stil bij het onrecht. We symboliseren de stilte van de vredesstem die nu gesnoerd wordt door de oorlog. We maken het uitdrukkelijk stil voor alle oorlogsslachtoffers. Zo vormen we een tijdelijke gemeenschap van solidariteit en vrede. We tonen aan voorbijgangers en de wereld onze verontwaardiging tegenover de oorlog.”