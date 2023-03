Wommelgem maakt zes nieuwe locaties voor publieke laadpalen bekend

Momenteel zijn er 46 publieke en 40 semipublieke laadpalen. Die laatste zijn palen die bijvoorbeeld op een parking van een bedrijf of supermarkt staan waar je vaak alleen kan laden binnen de openingsuren. De gemeente laat nu weten dat er in 2023 publieke laadpalen bijkomen in de Ternesselei 10, 64 en 130, de Kempenlaan 10, Fortbaan 200 en Sint-Damiaanstraat 106.

Prijsverschillen

Het is in Wommelgem niet mogelijk om je auto gratis op te laden. Wel zijn er prijsverschillen tussen de vele laadpaken op haar grondgebied laadpalen. Zo kan je op de Kerkplaats 8 en Smisstraat 2, uitgebaat door Allego, aan €0,67/kWh laden. Op de Koralenhoeve 10 op het industrieterrein kan je afhankelijk van de openingsuren van het bedrijf aan €0,36/kWh. Op de Herntalsebaan 371 aan €0,50/kWh.

Tot slot laat de administratie van schepen voor Mobiliteit Alex Helsen (N-VA) de voorwaarden waarmee een particulier rekening moet houden als hij een private laadpaal wil laten installeren: “Daar is geen omgevingsvergunning voor vereist, maar wél voor het parkeren in de voor- of zijtuin. De voorwaarden voor het aanleggen van parkeerplaatsen of verhardingen in de voor- en zijtuin staan beschreven in onze Beleidsnota Omgeving.” Deze kan hier geraadpleegd worden.