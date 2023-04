WEER. Zwaarbewolkt in Wommelgem vanochtend

Springkas­te­len en reuzespe­len - Buiten­speel­dag in het Rivieren­land

Buitenspeeldag is dé ideale dag voor kinderen om naar hartenlust te spelen en ravotten in de frisse buitenlucht. Op deze dag gaan ook de tv-zenders op zwart, dus zit er niets anders op dan naar buiten te trekken. Verschillende gemeenten organiseren dan ook heel wat gratis activiteiten om van deze woensdagmiddag een dag vol speelplezier te maken. Wij lijsten de locaties op waar je met je kinderen terechtkan op woensdag 19 april tijdens Buitenspeeldag 2023 in het Rivierenland.